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Division I baseball regional final: Jackson 9, Mentor 2

High school baseball / Jackson 9, Mentor 2: Focused Polar Bears roar into Division I state semifinals

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: May 27, 2017 - 09:52 PM
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Mentor baserunner Nathan Birtley is tagged out at first by Jackson's Kyle Nicolas in the third inning of their Division I regional championship game Saturday at Thurman Munson Memorial Stadium in Canton. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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