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High school baseball

High school baseball: Large junior class joins one senior to lead Tallmadge to Division II state semifinals this week

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 30, 2017 - 05:57 PM
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Tallmadge's Zach Boyd pitches against NDCL's Sam Perovsek in the second inning of their Division II regional semifinal game on Friday at Hudson High School. Tallmadge defeated NDCL 3-1. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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