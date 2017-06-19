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Northeast Ohio Baseball Coaches Association

High school baseball: NEOBCA all-star games scheduled for Tuesday at Canal Park

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 19, 2017 - 02:52 PM

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