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Division II baseball regional final: Tallmadge 3, Canfield 2

High school baseball/Tallmadge 3, Canfield 2: Blue Devils win Division II regional final with a perfectly placed bunt, advance to state semifinal

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 27, 2017 - 06:13 PM

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