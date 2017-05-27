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High school baseball/Tallmadge 3, Canfield 2: Blue Devils win Division II regional final with a perfectly placed bunt, advance to state semifinal

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 27, 2017 - 06:13 PM

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