High school baseball/Tallmadge 3, Canfield 2: Blue Devils win Division II regional final with a perfectly placed bunt, advance to state semifinal

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SFVEU09OOiBUaGUgYnVudCBzaW5nbGUgY29udGludWVkIHRvIGJlIGEgdmFsdWFibGUgcGFy
dCBvZiB0aGUgVGFsbG1hZGdlIG9mZmVuc2Ugb24gU2F0dXJkYXkgYWZ0ZXJub29uIGF0IHRoZSBC
YWxsIFBhcmsgYXQgSHVkc29uLjwvcD48cD5UYWxsbWFkZ2UgY29hY2ggS2VubnkgTGlubiBpcyBu
b3Qgb25lIHRvIHNoeSBhd2F5IGZyb20gdXNpbmcgc29tZSBzdHJhdGVneSBvbiB0aGUgZGlhbW9u
ZCwgYW5kIGZvciB0aGUgc2Vjb25kIGRheSBpbiBhIHJvdyBoZSBjYWxsZWQgZm9yIGEgQmx1ZSBE
ZXZpbHMganVuaW9yIHRvIGxheSBkb3duIGEgYnVudCB3aXRoIGEgcnVubmVyIG9uIHRoaXJkIGJh
c2UuPC9wPjxwPlphY2ggQm95ZCBleGVjdXRlZCB0aGUgc3F1ZWV6ZSBidW50IHBlcmZlY3RseSBT
YXR1cmRheSBpbiB0aGUgYm90dG9tIG9mIHRoZSBmaWZ0aCBpbm5pbmcgd2l0aCBvbmUgb3V0LCBy
ZWFjaGVkIGJhc2Ugd2l0aCBhIHNpbmdsZSBhbmQganVuaW9yIFBoaWxsaXAgR2xhc3NlciBzY29y
ZWQgd2hhdCB3b3VsZCBiZSB0aGUgZmluYWwgcnVuIGluIGEgMy0yIERpdmlzaW9uIElJIHJlZ2lv
bmFsIGZpbmFsIHZpY3Rvcnkgb3ZlciBDYW5maWVsZC48L3A+PHA+VGFsbG1hZGdlJiM4MjE3O3Mg
U2V0aCBHZXJnZWx5IGxhaWQgZG93biB0aGUgc3F1ZWV6ZSBidW50IGZvciBhIHNpbmdsZSBpbiB0
aGUgdG9wIG9mIHRoZSBzZXZlbnRoIGlubmluZyBvbiBGcmlkYXkgdG8gYnJlYWsgYSAxLTEgdGll
LiBTb3Bob21vcmUgU2FtIFNlZWtlciBzY29yZWQgdGhlIGdvLWFoZWFkIHJ1biBpbiB0aGF0IGdh
bWUsIHdoaWNoIFRhbGxtYWRnZSB3b24gMy0xIG92ZXIgQ2hhcmRvbiBOb3RyZSBEYW1lLUNhdGhl
ZHJhbCBMYXRpbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZ2F2ZSBaYWNoIHRoZSBmaXJzdCBzdHJpa2UsJiM4
MjIxOyBMaW5uIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSBrbmV3IGl0IHdhcyBjb21pbmcuIEkgdG9sZCBoaW0g
eW91IGdldCB0aGUgZmlyc3Qgc3RyaWtlIGFuZCBJIHByZWZlciB5b3UgaGl0IG9uZSBpbiB0aGUg
Z2FwLCBidXQgaWYgeW91IGRvbiYjODIxNzt0IGxldCYjODIxNztzIGdvIG5vIHNpZ24gYW5kIGxl
dCYjODIxNztzIGdvLiBXZSB3b3JrIG9uIGl0IGFuZCB0aGF0IGtpZCBkZXNlcnZlcyB0byBoYXZl
IHRoZSBnYW1lLXdpbm5pbmcgaGl0IGluIHRoYXQgc2l0dWF0aW9uLiBIZSBpcyBhIHNwZWNpYWwg
a2lkIHRoYXQgaGFzIGRvbmUgYSBsb3QgZm9yIHRoaXMgdGVhbSBhbmQgZm9yIHRoaXMgcHJvZ3Jh
bSBmb3IgdGhyZWUgeWVhcnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KdW5pb3IgcGl0Y2hlcnMgSmFyZWQgQnVy
aWNrICg5LTEpIGFuZCBNaWthaCBNY0dsYXVnaGxpbiBjb21iaW5lZCB0byBsaW1pdCBDYW5maWVs
ZCAoMTgtOCkgdG8gZml2ZSBoaXRzIGFuZCB0d28gcnVucyBhcyBUYWxsbWFkZ2UgKDIzLTcpIGFk
dmFuY2VzIHRvIENvbHVtYnVzLjwvcD48cD5UYWxsbWFkZ2Ugd2lsbCBtZWV0IE1hdW1lZSwgYSAy
LTAgd2lubmVyIG92ZXIgTGV4aW5ndG9uIG9uIFNhdHVyZGF5LCBpbiBhIHN0YXRlIHNlbWlmaW5h
bCBhdCA3IHAubS4gVGh1cnNkYXkgYXQgSHVudGluZ3RvbiBQYXJrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhp
cyBpcyBhIGRyZWFtIGNvbWUgdHJ1ZSwmIzgyMjE7IEJveWQgc2FpZC4gJiM4MjIwO0V2ZXIgc2lu
Y2UgSSB3YXMgYSBsaXR0bGUga2lkIHdhdGNoaW5nIHRoZSBoaWdoIHNjaG9vbCBiYXNlYmFsbCB0
ZWFtIHBsYXksIEkgaGF2ZSBhbHdheXMgZHJlYW1lZCBvZiB3aW5uaW5nIGEgc3RhdGUgY2hhbXBp
b25zaGlwIHdpdGggVGFsbG1hZGdlIGZvciBDb2FjaCBMaW5uLCBhbmQgbm93IHRoYXQgd2UgaGF2
ZSBhIGNoYW5jZSB0byBkbyB0aGF0IGl0IGlzIHByZXR0eSBzdXJyZWFsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
TWNHbGF1Z2hsaW4gcmV0aXJlZCBmaXZlIG9mIHRoZSBzaXggYmF0dGVycyBoZSBmYWNlZC4gSGUg
d29ya2VkIGFyb3VuZCBhIHNpbmdsZSBieSBDYW5maWVsZCBqdW5pb3IgQWxleCBIZXJuYW5kZXog
aW4gdGhlIHNldmVudGggYnkgZ2V0dGluZyB0d28gc3RyaWtlb3V0cyBhbmQgYSBwb3Agb3V0IHRv
IGVuZCB0aGUgZ2FtZSB0aGF0IFRhbGxtYWRnZSBqdW5pb3IgZmlyc3QgYmFzZW1hbiBTY290dCBT
ZWVrZXIgY2F1Z2h0IGluIGZvdWwgdGVycml0b3J5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3YXMganVzdCB0
aGlua2luZyAmIzgyMTY7Y2F0Y2ggaXQsJiM4MjE3OyYjODIyMTsgU2Vla2VyIHNhaWQgb2YgdGhl
IGZpbmFsIG91dC4gJiM4MjIwO0kgd2FudGVkIHRvIG1ha2UgYSBwbGF5IHRvIGJvb3N0IG91ciB0
ZWFtIHRvIHRoZSBzdGF0ZSB0b3VybmFtZW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGFsbG1hZGdlIHdvbiB0
aGUgRGl2aXNpb24gSUkgc3RhdGUgdGl0bGUgaW4gMjAwMiB1bmRlciBjb2FjaCBEb24gU2Vla2Vy
LCB3aG8gaXMgbm93IHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyBhdGhsZXRpYyBkaXJlY3RvciBhbmQgdGhl
IGZhdGhlciBvZiBTY290dCBhbmQgU2FtLiBUYWxsbWFkZ2Ugd2FzIGEgc3RhdGUgcnVubmVyLXVw
IGluIDIwMDEsIDIwMDAsIDE5OTYgYW5kIDE5NjYuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB3b24gdGhpcyBn
YW1lIHdpdGggZ3V5cyBnZXR0aW5nIG9uIHdoZW4gdGhleSBuZWVkZWQgdG8sIGd1eXMgcHV0dGlu
ZyB0aGUgYmFsbCBpbiBwbGF5IHdoZW4gdGhleSBuZWVkZWQgdG8gYW5kIHdlIHNjb3JlZCBydW5z
LCYjODIyMTsgc2FpZCBCdXJpY2ssIHdobyBwaXRjaGVkIDUmIzg1MzE7IGlubmluZ3MuPC9wPjxw
Pkp1bmlvciBKYWtlIFJlbnNlbCBhbmQgc29waG9tb3JlIEpha2UgUmVpZnNueWRlciBqb2luZWQg
dG9nZXRoZXIgdG8gZG91c2UgTGlubiB3aXRoIGEgYnVja2V0IG9mIHdhdGVyIGFzIGhlIG1ldCB3
aXRoIG1lZGlhIG1lbWJlcnMgdG8gZGlzY3VzcyB0aGUgdmljdG9yeS48L3A+PHA+TGlubiBhbHNv
IHByYWlzZWQgaGlzIGRlZmVuc2UgdXAgdGhlIG1pZGRsZSB3aXRoIHNvcGhvbW9yZSBSaWNoIEV5
cmUgYXQgY2F0Y2hlciwgR2xhc3NlciBhdCBzaG9ydHN0b3AgYW5kIFJlbnNlbCBhdCBzZWNvbmQg
YmFzZS48L3A+PHA+Q2FuZmllbGQgdG9vayBhIDEtMCBsZWFkIGluIHRoZSB0b3Agb2YgdGhlIGZp
cnN0IHdpdGggb25lIG91dCB3aGVuIGp1bmlvciBJYW4gTWNHcmF3IGhpdCBhIHNpbmdsZSB0byBy
aWdodCBmaWVsZCB0aGF0IHNjb3JlZCBzb3Bob21vcmUgRG9taW5pYyBQaWxvbGxpLjwvcD48cD5U
YWxsbWFkZ2UgY291bnRlcmVkIHdpdGggdHdvIHJ1bnMgaW4gdGhlIGJvdHRvbSBvZiB0aGUgZmly
c3Qgd2l0aCB0d28gb3V0cy4gQm95ZCB3YWxrZWQsIFNlZWtlciBzaW5nbGVkIGFuZCBKb3NoIFRh
eWxvciYjODIxNztzIHNpbmdsZSBzY29yZWQgQm95ZCBhbmQgYW4gZXJyb3IgYWxsb3dlZCBTZWVr
ZXIgdG8gc2NvcmUgdG8gbWFrZSBpdCAyLTEuPC9wPjxwPlRoZSBDYXJkaW5hbHMgZHJldyBldmVu
IGF0IDItMiBpbiB0aGUgdG9wIG9mIHRoZSBzZWNvbmQgd2l0aCB0d28gb3V0cyB3aGVuIFBpbG9s
bGkgZHJldyBhIGJhc2VzLWxvYWRlZCB3YWxrIHRoYXQgc2NvcmVkIHNvcGhvbW9yZSBSaWNreSBI
YXZyaWxsYS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGhhZCBhIHJlYWxseSBnb29kIGdhbWUgcGxhbiBhZ2Fp
bnN0IENoYWdyaW4gRmFsbHMgW29uIEZyaWRheSBhbmQgd29uIDItMF0gYW5kIEkgdGhvdWdodCB3
ZSBoYWQgYSBwcmV0dHkgZ29vZCBnYW1lIHBsYW4gYWdhaW5zdCBUYWxsbWFkZ2UgYXMgd2VsbCwm
IzgyMjE7IENhbmZpZWxkIGNvYWNoIE1hdHQgS29lbmlnIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRvbGQgdGhl
IGJveXMgdGhhdCB3aGVuIGEgZ2FtZSBpcyBkZWNpZGVkIGJ5IGEgc3F1ZWV6ZSBidW50IHlvdSBr
bm93IGl0IHdhcyBhIGhlY2sgb2YgYSBnYW1lLiBBbmQgSSB0aGluayB0aGF0IHdhcyBhIGhlY2sg
b2YgYSBnYW1lLiBCb3RoIHRlYW1zIHdlcmUgaW4gYW5kIG91dCBvZiB0cm91YmxlIHF1aXRlIGEg
Yml0IGFsbCBkYXksIGJ1dCBzb2xpZCBkZWZlbnNlIGFuZCBzb2xpZCBwaXRjaGluZyB3YXMgYWJs
ZSB0byBnZXQgYm90aCB0ZWFtcyB0aHJvdWdoIHRoYXQuIEVhY2ggdGVhbSBoYWQgYSBsb3Qgb2Yg
b3Bwb3J0dW5pdGllcy4mIzgyMjE7IDwvcD48cD5NaWNoYWVsIEJlYXZlbiBjYW4gYmUgcmVhY2hl
ZCBhdCAzMzAtOTk2LTM4Mjkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb20iPm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZTxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BQkpWYXJzaXR5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+Jm5ic3A7JiMzNTtBQkpWYXJzaXR5Jm5ic3A7PC9hPiBoaWdoIHNjaG9vbCBibG9nIGF0IDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vcHJlcHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hp
by5jb20vcHJlcHM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIu
Y29tL01CZWF2ZW5BQko8L2E+LiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.