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Division II baseball regional semifinal:  Tallmadge 3, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin 1

High school baseball / Tallmadge 3, Chardon ND-CL 1: Blue Devils use three consecutive bunts to advance Division II regional final

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 26, 2017 - 07:13 PM
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Tallmadge's Mikah McGlaughlin is admired by his teammates after striking out NDCL's Julian Mangelluzzi in the seventh inning to end their Division II regional semifinal on Friday at Hudson High Schoo. Tallmadge defeated NDCL 3-1. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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