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High school baseball Division II state final: Tallmadge 4, Chaminade Julienne 0

High school baseball / Tallmadge 4, Dayton Chaminade Julienne 0: Blue Devils use ‘small ball’ to win Division II state championship

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: June 3, 2017 - 07:45 PM
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Tallmadge's Scott Seeker (left) and teammates celebrate their 4-0 win over Chaminade Julienne in a Division II championship game at Huntington Park on Saturday in Columbus. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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OAKLAND, Calif.: To correct the Cavaliers’ landslide of mistakes in a disappointing opening to the NBA Finals, LeBron James summoned all his physical gifts Sunday night.

James drove to the basket frequently, cutting down the defending champions’ margin for error in Game 2 against the Golden State Warriors. Of his 18 field goal attempts, only three came from beyond the arc.

The only issue for the league’s four-time league MVP was an occasional mishandle on the dribble.

But despite James’ best efforts, the Warriors proved impermeable in Oracle Arena and claimed a 132-113 victory.

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