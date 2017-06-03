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High school baseball Division II state final: Tallmadge 4, Chaminade Julienne 0

High school baseball / Tallmadge 4, Dayton Chaminade Julienne 0: Blue Devils use ‘small ball’ to win Division II state championship

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: June 3, 2017 - 07:45 PM
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Tallmadge's Scott Seeker (left) and teammates celebrate their 4-0 win over Chaminade Julienne in a Division II championship game at Huntington Park on Saturday in Columbus. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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