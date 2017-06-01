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Division II state baseball semifinal: Tallmadge 4, Maumee 1

High school baseball / Tallmadge 4, Maumee 1: Blue Devils advance to Division II state title game

By Jarrod Ulrey
Special to the Beacon Journal

Published: June 1, 2017 - 10:12 PM
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Tallmadge's Sam Seeker runs the bases for an inside the park home run against Maumee in the seventh inning of the Division II state semifinal game on Thursday at Huntington Park in Columbus. Tallmadge defeated Maumee 4-1. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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