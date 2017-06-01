High school baseball / Tallmadge 4, Maumee 1: Blue Devils advance to Division II state title game

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IFRhbGxtYWRnZSB0dXJuZWQgdGhlIHRhYmxlcyBvbiBpdHMgcmVwdXRhdGlv
biBmb3IgbWFudWZhY3R1cmluZyBydW5zIFRodXJzZGF5IG5pZ2h0IGFnYWluc3QgTWF1bWVlIGlu
IGEgRGl2aXNpb24gSUkgc3RhdGUgc2VtaWZpbmFsLjwvcD48cD5UaGUgc3BhY2lvdXMgb3V0Zmll
bGQgYXQgSHVudGluZ3RvbiBQYXJrIHF1aWNrbHkgY2FuIGJlY29tZSBhIGdhcC1oaXR0ZXImIzgy
MTc7cyBwYXJhZGlzZSwgYXMgdGhlIEJsdWUgRGV2aWxzIHByb3ZlZCBkdXJpbmcgYSB0aHJlZS1y
dW4gZm91cnRoIGlubmluZyBpbiB3aGljaCB0aGV5IHByb2R1Y2VkIGZvdXIgZXh0cmEtYmFzZSBo
aXRzLjwvcD48cD5XaXRoIGEgNC0xIHZpY3Rvcnkgb3ZlciB0aGUgUGFudGhlcnMsIFRhbGxtYWRn
ZSAoMjQtNykgYWR2YW5jZWQgdG8gcGxheSBEYXl0b24gQ2hhbWluYWRlIEp1bGllbm5lICgyMi00
KSBhdCAxIHAubS4gU2F0dXJkYXkgZm9yIHRoZSBzdGF0ZSBjaGFtcGlvbnNoaXAuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtXZSBjYW1lIGludG8gdGhlIHN0YXRlIHRvdXJuYW1lbnQga25vd24gZm9yIHNtYWxsIGJh
bGwsIGJ1dCB0aHJvdWdob3V0IHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbiB3ZSBoYWQgc28gbWFueSBleHRy
YS1iYXNlIGhpdHMsJiM4MjIxOyBkZXNpZ25hdGVkIGhpdHRlciBKb3NoIFRheWxvciBzYWlkLiAm
IzgyMjA7T24gYSBiaWcgZmllbGQgbGlrZSB0aGlzLCBpdCYjODIxNztzIGxpa2UgaGVhdmVuIGZv
ciB1cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldpdGggdHdvIG91dHMgYW5kIGhpcyB0ZWFtIHRyYWlsaW5nIDEt
MCBpbiB0aGUgdG9wIG9mIHRoZSBmb3VydGgsIGZpcnN0IGJhc2VtYW4gU2NvdHQgU2Vla2VyIGRv
dWJsZWQgdG8gbGVmdCBjZW50ZXIgb2ZmIHBpdGNoZXIgSnVzdGluIFN0dWRlbmthLjwvcD48cD5U
YXlsb3IgZm9sbG93ZWQgd2l0aCBhbiBSQkkgdHJpcGxlLCBjZW50ZXIgZmllbGRlciBKYXJlZCBC
dXJpY2sgaGFkIGFuIFJCSSBkb3VibGUgYW5kIHNlY29uZCBiYXNlbWFuIEpha2UgUmVuc2VsIGFk
ZGVkIGFub3RoZXIgUkJJIGRvdWJsZSB0byBtYWtlIGl0IDMtMS48L3A+PHA+SW4gdGhlIFRhbGxt
YWRnZSBzZXZlbnRoLCBsZWZ0IGZpZWxkZXIgU2FtIFNlZWtlciBoaXQgYSBzaG90IHRoYXQgd2Vu
dCBvZmYgdGhlIGNlbnRlciBmaWVsZGVyJiM4MjE3O3MgZ2xvdmUgdGhhdCBoZSB0dXJuZWQgaXQg
aW50byBhbiBpbnNpZGUtdGhlLXBhcmsgaG9tZSBydW4gZm9yIGhpcyB0ZWFtJiM4MjE3O3MgZmlu
YWwgcnVuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYWx3YXlzIHdhbnQgdG8gcGxheSBhZ2dyZXNzaXZlbHks
IGFuZCBhcyBzb29uIGFzIGl0IHdlbnQgb2ZmIGhpcyBnbG92ZSwgdGhlcmUgd2FzIG5vIHdheSBJ
JiM4MjE3O20gbm90IGJyaW5naW5nIGhpbSBob21lLCYjODIyMTsgY29hY2ggS2VubnkgTGlubiBz
YWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGF2ZSBzcGVlZCBhbmQgd2UgdXRpbGl6ZWQgaXQuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5NYXVtZWUgKDIyLTEwKSBtYWRlIGl0IDEtMCBpbiB0aGUgZmlyc3QgaW5uaW5nIHdoZW4gQmxh
a2UgQWRhbXMgd2Fsa2VkLCBNYXR0IEJ1cmtldHQgd2FzIGhpdCBieSBhIHBpdGNoIGFuZCBUeWxl
ciBBcmNoYW1iZWF1IHNpbmdsZWQgdG8gbGVmdCB0byBkcml2ZSBpbiBBZGFtcy48L3A+PHA+VGhl
IFBhbnRoZXJzIGdvdCBhIHR3by1vdXQgdHJpcGxlIGJ5IFphY2ggTWFydmluIGluIHRoZSBzZWNv
bmQgYnV0IHBpdGNoZXIgWmFjaCBCb3lkIHN0cnVjayBvdXQgSm9yZGFuIEtleSBmb3IgdGhlIGZp
bmFsIG91dC48L3A+PHA+SW4gdGhlIHRoaXJkLCBhIGxlYWRvZmYgd2FsayB0byBCbGFrZSBBZGFt
cyB3YXMgZXJhc2VkIHdoZW4gQWRhbXMgd2FzIGNhdWdodCBzdGVhbGluZyBieSBjYXRjaGVyIFJp
Y2ggRXlyZS48L3A+PHA+VGhlbiBpbiB0aGUgZmlmdGgsIE1hdW1lZSYjODIxNztzIENhbGViIEJy
b3duIG9wZW5lZCB3aXRoIGEgc2luZ2xlIGJ1dCB3YXMgcGlja2VkIG9mZiBmaXJzdCBieSBFeXJl
LiBKb2huIEhlbnJ5IGRvdWJsZWQgdG8gbGVmdCB3aXRoIHR3byBvdXQgaW4gdGhlIGlubmluZyBh
bmQgYWR2YW5jZWQgdG8gdGhpcmQgb24gYSB3aWxkIHBpdGNoIGJ1dCBCb3lkIGdvdCBNYXR0IExl
Q3JvbiB0byBncm91bmQgb3V0IGZvciB0aGUgZmluYWwgb3V0LjwvcD48cD5Cb3lkIGFsbG93ZWQg
anVzdCBmaXZlIGhpdHMgb3ZlcmFsbCwgc3RyaWtpbmcgb3V0IGZpdmUgYW5kIHdhbGtpbmcgdGhy
ZWUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGZlbHQgbGlrZSBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIG15IGJlc3Qg
c3R1ZmYsIGJ1dCBJIHRoaW5rIG15IGJlc3QgcGl0Y2ggd2FzIG15IGZhc3RiYWxsLCYjODIyMTsg
Qm95ZCBzYWlkLiAmIzgyMjA7VG93YXJkIHRoZSBlbmQgSSBzdGFydGVkIGhhdmluZyBhIGJldHRl
ciBmZWVsIGZvciB0aGUgY3VydmViYWxsLiBXaGVuIEkgc2VlIHVzIHNjb3JlIHJ1bnMsIGl0IGdp
dmVzIG1lIGEgbGl0dGxlIHNpZ2ggb2YgcmVsaWVmLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnVyaWNrLCB3aG8g
d2VudCAzLWZvci0zIGF0IHRoZSBwbGF0ZSwgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gcGl0Y2ggdGhlIHN0YXRl
IGNoYW1waW9uc2hpcCBnYW1lLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIGEgbW9tZW50IExpbm4gc2FpZCBo
ZSBiZWxpZXZlcyBoaXMgdGVhbSB3aWxsIGJlIHJlYWR5IGZvciBhcyBpdCBjb21wZXRlcyBpbiBp
dHMgZmlmdGggc3RhdGUgZmluYWwuPC9wPjxwPlRoZSBvbmx5IHN0YXRlIHRpdGxlIHRoZSBwcm9n
cmFtIGhhcyB3b24gd2FzIGluIDIwMDIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBtZWFucyBhIGxvdCwmIzgy
MjE7IExpbm4gc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBhIGxvbmcgdGltZSBjb21pbmcu
IFRoZXJlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBhIGxvdCBvZiBoYXJkIHdvcmsuIFdlIHNhdyB0aGUgcG90ZW50
aWFsIHRoYXQgd2UgY291bGQgZG8gdGhpcyB0d28geWVhcnMgYWdvIGFuZCBiZWxpZXZlZCB3ZSBj
b3VsZCBnZXQgdGhpcyBmYXIuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.