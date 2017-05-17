All CATEGORIES
☰ Menu

Division II baseball district semifinals: Tallmadge 6, Springfield 2; Northwest 8, Field 5

High school baseball / Tallmadge 6, Springfield 2; Northwest 8, Field 5: Blue Devils advance to meet Indians in Division II district final

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 17, 2017 - 10:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Field's Dominic Smith leaps over the tag of Northwest catcher Quaid Gatewood during the second inning of a Division II district semi-final on Wednesday at Canal Park in Akron. Smith was safe on the play but the Indians won the game 8-5 in 9 innings. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

tribe19web Nathan Denette - AP
Indians’ Francisco Lindor is going to keep bunting, no matter what some critics say: ‘That’s part of my game’

CLEVELAND: Indians shortstop Francisco Lindor is aware of the criticisms some have with his decision to bunt in certain situations.

marla19cut_03
Marla Ridenour: Historic 30-point night from LeBron James and Kevin Love is epitome of what Cavaliers sought in Timberwolves deal
browns19cut
Browns notebook: Report says rookie Howard Wilson won’t need surgery on fractured kneecap, but team has no update on status
AP17138089857074 (1)
While they saw no dirty play from Celtics, Cavs prepare for physical, chippy Game 2 Eastern Conference finals battle
cavsjr19cut
Cavaliers’ J.R. Smith admits he’s a flower guy after his touching NICU Mother’s Day surprise
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next