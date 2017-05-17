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Division II baseball district semifinals: Tallmadge 6, Springfield 2; Northwest 8, Field 5

High school baseball / Tallmadge 6, Springfield 2; Northwest 8, Field 5: Blue Devils advance to meet Indians in Division II district final

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 17, 2017 - 10:37 PM
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Field's Dominic Smith leaps over the tag of Northwest catcher Quaid Gatewood during the second inning of a Division II district semi-final on Wednesday at Canal Park in Akron. Smith was safe on the play but the Indians won the game 8-5 in 9 innings. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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