All CATEGORIES
☰ Menu

Division II baseball district semifinals: Tallmadge 6, Springfield 2; Northwest 8, Field 5

High school baseball / Tallmadge 6, Springfield 2; Northwest 8, Field 5: Blue Devils advance to meet Indians in Division II district final

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 17, 2017 - 10:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Field's Dominic Smith leaps over the tag of Northwest catcher Quaid Gatewood during the second inning of a Division II district semi-final on Wednesday at Canal Park in Akron. Smith was safe on the play but the Indians won the game 8-5 in 9 innings. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

cavs18web Charles Krupa - AP
Cavaliers 117, Celtics 104: LeBron James’ dazzling scoring streaks continue in dominant performance

BOSTON: It didn’t matter which Boston Celtic attempted to guard LeBron James.

tribe18cut_01
Rays 7, Indians 4: Starting rotation woes continue in loss to Rays; Bradley Zimmer hits first major-league homer
Cavaliers notebook: Celtics coach Brad Stevens says Cavs have a ‘perfect roster’
d2base18cut_01
High school baseball / Tallmadge 6, Springfield 2; Northwest 8, Field 5: Blue Devils advance to meet Indians in Division II district final
Indians notebook: Zach McAllister, Nick Goody impressing in bullpen; Abraham Almonte to miss three to five weeks
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next