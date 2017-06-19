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Baseball

High school baseball: Tallmadge, Jackson enter summer basking in glow of state championship victories

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 19, 2017 - 04:28 PM
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Tallmadge's Jared Burick reacts to a double during a two out rally against Maumee's Matt LeCron (right) in the fourth inning of the Division II State semifinal game on June 1 at Huntington Park in Columbus. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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