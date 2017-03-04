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Boys basketball | Division I sectional final:  Copley 76, Canton McKinley 62

High school basketball/Copley 76, Canton McKinley 62: Indians roll past Bulldogs to set up Division I district showdown with Jackson

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: March 4, 2017 - 09:53 PM

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