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boys basketball: coventry 61, woodridge 55

High school basketball/Coventry 61, Woodridge 55: Micah Wallace leads Comets to win over previously unbeaten Bulldogs

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: February 3, 2017 - 10:42 PM
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Woodridge's Marlon King (bottom) searches for an open teammate after diving for the ball against Coventry's Treon Sibley (right) in the second quarter Friday at Woodridge High School. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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