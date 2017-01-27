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Boys basketball: CVCA 49, Manchester 38

High school basketball/CVCA 49, Manchester 38: Royals grind out victory over Panthers

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: January 27, 2017 - 10:01 PM
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Cuyahoga Valley Christian Academy's Elijah Turner (left) steals the ball from Manchester's Coye Schuler in the first quarter Friday at Cuyahoga Valley Christian Academy in Cuyahoga Falls. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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