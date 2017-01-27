High school basketball/CVCA 49, Manchester 38: Royals grind out victory over Panthers

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFM6IFdpdGggdGltZSB3aW5kaW5nIGRvd24gaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1
YXJ0ZXIgRnJpZGF5IG5pZ2h0LCBDdXlhaG9nYSBWYWxsZXkgQ2hyaXN0aWFuIEFjYWRlbXkgYW5k
IE1hbmNoZXN0ZXIgc3dhcHBlZCBsZWFkcyBvbiBmb3VyIGNvbnNlY3V0aXZlIHBvc3Nlc3Npb25z
LjwvcD48cD5JbiB3aGF0IHVsdGltYXRlbHkgY2FtZSB0byBiZSBhIDQ5LTM4IFByaW5jaXBhbHMm
IzgyMTc7IEF0aGxldGljIENvbmZlcmVuY2Ugd2luIGZvciB0aGUgUm95YWxzLCBiYWNrLWFuZC1m
b3J0aCBjb21wZXRpdGlvbiB3YXMgdGhlIG5vcm0uIFRoZSBsZWFkIGNoYW5nZWQgbmluZSB0aW1l
cyB0b3RhbCBpbiB0aGUgZ2FtZSwgYW5kIGl0IHdhc24mIzgyMTc7dCB1bnRpbCBzZW5pb3IgZm9y
d2FyZCBSeWFuIEZvZ3V0aCByZWJvdW5kZWQgYSBSb3lhbHMgbWlzcyBhbmQgc2NvcmVkIG9uIGhp
cyBzdWJzZXF1ZW50IGluc2lkZSBzaG90IHRoYXQgdGhlIGZpbmFsIGdvLWFoZWFkIGJhc2tldCB3
YXMgcmVjb3JkZWQuPC9wPjxwPkFmdGVyIEZvZ3V0aCYjODIxNztzIGJhc2tldCwgdGhlIFJveWFs
cyAoMTAtNSwgOC0wKSBvdXRzY29yZWQgdGhlIFBhbnRoZXJzICg5LTcsIDUtMykgMTMtMyBpbiB0
aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIuIE9ubHkgTWFuY2hlc3RlciYjODIxNztzIGp1bmlvciBndWFyZCBK
b0pvIEZyYW5jZSAmIzgyMTI7IHdobyBzY29yZWQgYSBnYW1lLWhpZ2ggMjEgcG9pbnRzICYjODIx
MjsgbWFuYWdlZCBhIDMtcG9pbnQgZ29hbCB0byBwdWxsIHRoZSBQYW50aGVycyB3aXRoaW4gdHdv
IHBvaW50cyBtaWR3YXkgdGhyb3VnaCB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIuIE5vIG90aGVyIFBhbnRo
ZXJzIHNjb3JlZCB3aGlsZSB0aGUgZ2FtZSBzbGlwcGVkIGF3YXkuPC9wPjxwPlJveWFscyBjb2Fj
aCBKYXkgUGV0ZXJzIHNhaWQgaGlzIHRlYW0gd2FzIGZ1bGx5IGF3YXJlIG9mIGhvdyBjb21wZXRp
dGl2ZSB0aGUgZ2FtZSB3b3VsZCBiZS4gV2hlbiB0aGUgdHdvIHRlYW1zIG1ldCBpbiBEZWNlbWJl
ciwgdGhlIFJveWFscyBla2VkIG91dCBhIDQ5LTM5IHZpY3RvcnkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYj
ODIxNzt2ZSBiZWVuIHRlbGxpbmcgb3VyIGtpZHMgZm9yIHRocmVlIGRheXMgaGVyZSB0aGF0IGl0
IHdhcyBnb2luZyB0byBiZSBhIGRvZ2ZpZ2h0LCYjODIyMTsgUGV0ZXJzIHNhaWQuICYjODIyMDtZ
b3UmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIGtlZXAgeW91ciBjb29sLCB5b3UmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIG1h
a2Ugc29tZSBwbGF5cy4gVGhlcmUgd2VyZSBzb21lIGh1c3RsZSBwbGF5cyB3ZSBtYWRlIGluIHRo
ZSBmb3VydGggcXVhcnRlciB0aGF0IHdlcmUgdGhlIGRpZmZlcmVuY2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5G
b2d1dGggc2NvcmVkIDEzIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIFJveWFscywgYnV0IHNlbmlvciBndWFyZCBT
dGV2ZW4gVGF5bG9yIHBhY2VkIHRoZSB0ZWFtIHdpdGggMTQuIEZhY2luZyBhIHRpZSBhbmQgYSBv
bmUtcG9pbnQgZGVmaWNpdCBvbiB0d28gb2YgaGlzIHNob3RzIGxhdGUgaW4gdGhhdCB0dW11bHR1
b3VzIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIsIFRheWxvciBjb25uZWN0ZWQgb24gdHdvIDMtcG9pbnQgZ29hbHMg
dG8gbGlmdCB0aGUgUm95YWxzIG91dCBvZiBkYW5nZXIuIENWQ0EganVuaW9yIGZvcndhcmQgSHVk
c29uIEhhbGwsIHdobyBzY29yZWQgMTAgcG9pbnRzIEZyaWRheSwgbWFkZSBhbGwgZm91ciBvZiBo
aXMgZnJlZSB0aHJvd3MgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgdG8gc3RhdmUgb2ZmIHRoZSBQYW50
aGVycy48L3A+PHA+Rm9yIE1hbmNoZXN0ZXIsIG9ubHkgRnJhbmNlIGFuZCBqdW5pb3IgZm9yd2Fy
ZCBWYW4gV2FsbGJyb3duIG1hbmFnZWQgZG91YmxlLWRpZ2l0IHBvaW50cy4gV2FsbGJyb3duIGFu
ZCBGcmFuY2UgZWFjaCBoYWQgZml2ZSBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBQYW50aGVycyBpbiB0aGUgZGVj
aXNpdmUgdGhpcmQgcXVhcnRlciwgYnV0IEZyYW5jZSAmIzgyMTI7IHdobyBkcmliYmxlZCBvdXQg
bXVjaCBvZiB0aGUgY2xvY2sgdG8gc2V0IHVwIG9uZSBmaW5hbCBwb3NzZXNzaW9uIGF0IHRoZSBl
bmQgb2YgdGhlIHF1YXJ0ZXIgJiM4MjEyOyB0dXJuZWQgdGhlIGJhbGwgb3ZlciBmYWNpbmcgYSAz
Ni0zNSBkZWZpY2l0LiBGcmFuY2UgaGFkIHNjb3JlZCAxMyBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiBidXQg
c3RhcnRlZCB0byBzdHJ1Z2dsZSBpbiB0aGUgc2Vjb25kLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1tGcmFuY2Vd
IGlzIHByZXR0eSBoYXJkIHRvIGd1YXJkIGJlY2F1c2UgaGUmIzgyMTc7cyBzaGlmdHkgd2l0aCB0
aGUgYmFsbCwgaGUgY2FuIGhpdCAzcyBhbmQgaGUmIzgyMTc7cyBhIGdvb2QgcGFzc2VyIG9mZiB0
aGUgZHJpYmJsZSwmIzgyMjE7IFBldGVycyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayBvdXIga2lkcyBj
b2xsZWN0aXZlbHkgYXMgYSBncm91cCBzdGVwcGVkIHVwIG9uIGhpbSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhh
bGYgYW5kIGRpZCBhIG5pY2Ugam9iLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RnJlZS10aHJvdyBzaG9vdGluZyBm
b3IgYm90aCB0ZWFtcyB3YXMgY3J1Y2lhbCwgYW5kIGFsdGhvdWdoIHRoZSBQYW50aGVycyBmb3Vu
ZCB0aGVtc2VsdmVzIGF0IHRoZSBmcmVlLXRocm93IGxpbmUgb2Z0ZW4gaW4gdGhlIGdhbWUmIzgy
MTc7cyBlYXJseSBnb2luZ3MsIHRoZSBSb3lhbHMgb3V0c2NvcmVkIHRoZSBQYW50aGVycyA3LTIg
ZnJvbSB0aGUgbGluZSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYuIEluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciwg
ZnJlZSB0aHJvd3MgaGVscGVkIHRoZSBSb3lhbHMgbWFuYWdlIHRoZWlyIGZpbmFsIDExLXBvaW50
IGxlYWQsIHRoZWlyIGJpZ2dlc3Qgb2YgdGhlIGdhbWUuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7
cmUgYWx3YXlzIHRyeWluZyB0byBnZXQgdG8gdGhlIGZyZWUtdGhyb3cgbGluZS4gRXZlcnlib2R5
IGlzLCYjODIyMTsgUGV0ZXJzIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRoaW5rIGhhbGYgdGhlaXIgcG9pbnRz
IGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmIHdlcmUgZnJvbSB0aGUgZnJlZS10aHJvdyBsaW5lLCBhbmQgd2Ug
b2J2aW91c2x5IHdhbnRlZCB0byBwcmV2ZW50IHRoYXQgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLiYjODIy
MTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.