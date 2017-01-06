All CATEGORIES
☰ Menu

High school basketball/Ellet 63, Firestone 50: Orangemen soar past Falcons to stay undefeated in City Series

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 6, 2017 - 09:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Firestone's Denzel Robinson (left) and Ellet's A.J. Gareri go for the rebound during the first quarter Friday at Ellet High School in Akron. Ellet won the game 63-50. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

browns07cut_01 David Richard - AP
Browns left tackle Joe Thomas’ streak of eight consecutive All-Pro selections ends - 11:08 PM

An impressive streak has ended for All-Pro Joe.

walhob07cut_01
Hoban boys beat Walsh Jesuit 59-26 - 11:21 PM
High school roundup: Stow, Tallmadge, Hudson, Copley among area winners in boys basketball - 11:20 PM
High school scores, summaries and schedules — Jan. 6 - 11:20 PM
nba07cut
NBA: Fourth quarter rally gets Boston Celtics past Philadelphia 76ers - 11:19 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next