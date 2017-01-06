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High school boys basketball:  Ellet 63, Firestone 50

High school basketball/Ellet 63, Firestone 50: Orangemen soar past Falcons to stay undefeated in City Series

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 6, 2017 - 09:49 PM
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Firestone's Denzel Robinson (left) and Ellet's A.J. Gareri go for the rebound during the first quarter Friday at Ellet High School in Akron. Ellet won the game 63-50. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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