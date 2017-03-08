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boys basketball | Division I district semifinal: Jackson 55, Copley 51

High school basketball/Jackson 55, Copley 51: Polar Bears edge Indians, advance to Division I district final

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: March 8, 2017 - 09:51 PM
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Copley's Austin Brenner drives to the basket as Jackson's Logan Hill defends during the second quarter of their Division I district semi-final game on Wednesday, at the Canton Memorial Civic Center. The Polar Bears won the game 55-51. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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