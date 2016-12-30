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Boys basketball: Jackson 75, Canton McKinley 64

High school basketball/Jackson 75, Canton McKinley 64: Polar Bears use size advantage to remain unbeaten

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: December 30, 2016 - 10:26 PM

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