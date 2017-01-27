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Boys basketball: Jackson 83, Canton McKinley 65

High school basketball/Jackson 83, Canton McKinley 65: Polar Bears top Bulldogs to close in on Federal League title

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: January 27, 2017 - 10:20 PM

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