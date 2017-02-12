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High school basketball: Jackson top seed in loaded Canton Division I district; Ellet, Hoban, St. V-M also earn top seeds

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: February 12, 2017 - 07:41 PM

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