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Boys basketball | Division III sectional semifinal:  Manchester 71, Waterloo 48

High school basketball/Manchester 71, Waterloo 48: Panthers advance in Division III sectional

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: February 28, 2017 - 09:53 PM
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Manchester's Danny Grizer (left) and Van Wallbrown (right) attempt to knock the ball away from Waterloo's Noah Dorsey in the first quarter Tuesday at Manchester High School. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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