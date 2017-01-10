High school basketball/North Canton Hoover 65, Jackson 54: Vikings hand Polar Bears first loss in competitive Federal League

PHA+Tk9SVEggQ0FOVE9OOiBXZWxjb21lIHRvIHRoZSBGZWRlcmFsIExlYWd1ZSBiYXNrZXRiYWxs
IHJhY2UuPC9wPjxwPkZvcmdldCB3aGF0IHRoZSBzY2hlZHVsZSBzYXlzLiBUaGUgcmFjZSBvZmZp
Y2lhbGx5IGdvdCB1bmRlcndheSBvbiBUdWVzZGF5IHdoZW4gaG9zdCBOb3J0aCBDYW50b24gSG9v
dmVyIGhhbmRlZCByaXZhbCBKYWNrc29uIGl0cyBmaXJzdCBsb3NzIG9mIHRoZSBzZWFzb24sIDY1
LTU0LCBpbiBmcm9udCBvZiBhIGNhcGFjaXR5IGNyb3dkIG9mIDIsMTAwLjwvcD48cD5UaGUgdmlj
dG9yeSBwdWxsZWQgdGhlIFZpa2luZ3MgaW50byBhIHZpcnR1YWwgdGllIGZvciBmaXJzdCBwbGFj
ZSBpbiB0aGUgZ3JpbmRpbmcgRmVkZXJhbCBMZWFndWUgd2l0aCBKYWNrc29uIGFuZCBMYWtlIGFu
ZCB3aXRoIE1jS2lubGV5IGx1cmtpbmcgcmlnaHQgYmVoaW5kLjwvcD48cD5KYWNrc29uIGFuZCBI
b292ZXIgaGF2ZSBpZGVudGljYWwgOC0xLCA0LTEgcmVjb3JkcyBhbmQgSmFja3NvbiB0cmF2ZWxz
IHRvIExha2Ugb24gRnJpZGF5LiBMYWtlIGxvc3QgdG8gTWNLaW5sZXkgb24gRnJpZGF5LCB0aHJv
d2luZyB0aGUgcmFjZSBpbnRvIGEgZm91ci1yaW5nIGNpcmN1cyB3aXRoIHBsZW50eSBvZiBiYXNr
ZXRiYWxsIGxlZnQgdG8gYmUgcGxheWVkLjwvcD48cD5UaGUgZ2FtZSB3YXMgZXZlcnl0aGluZyB5
b3Ugd291bGQgZXhwZWN0IGZyb20gdHdvIHRlYW1zIHJhbmtlZCBpbiB0aGUgaW5pdGlhbCBzdGF0
ZS13aWRlIHBvbGwgcmVsZWFzZWQgVHVlc2RheSBieSB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcy4gSmFj
a3NvbiwgcmFua2VkIHRoaXJkLCB0cmFpbGVkIGJ5IGFzIG1hbnkgYXMgc2V2ZW4gcG9pbnRzIGJl
Zm9yZSB0eWluZyB0aGUgZ2FtZSBhdCA0Ny00NyB3aXRoIDU6MTIgdG8gcGxheS4gSG9vdmVyLCBy
YW5rZWQgMTR0aCBhbmQgYnVveWVkIGJ5IHBsYXlpbmcgYXQgaG9tZSwgcmVmdXNlZCB0byB3aWx0
IGFuZCB3ZW50IG9uIGEgOS0yIHNwdXJ0IHRvIHB1c2ggaXRzIGxlYWQgYmFjayB0byBzZXZlbi4g
SmFja3NvbiBtYWRlIGFub3RoZXIgYnJpZWYgcnVuIGJ1dCB0aGUgVmlraW5ncyBzY29yZWQgdGhl
IGZpbmFsIHNldmVuIHBvaW50cyB0byBwdXQgdGhlIGdhbWUgYXdheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Ro
ZXkgYmVhdCB1cywmIzgyMjE7IHNhaWQgYW4gb2J2aW91c2x5IHBlcnR1cmJlZCBKYWNrc29uIGNv
YWNoIFRpbSBEZWJldmVjLiAmIzgyMjA7VGhleSBvdXRodXN0bGVkIHVzLCB0aGV5IG91dHJlYm91
bmRlZCB1cywgdGhleSB0b29rIGl0IGF0IHVzLiAmIzgyMjA7VGhleSBhcmUgYSBnb29kIHRlYW0s
IGxldCYjODIxNztzIG5vdCB0YWtlIGFueXRoaW5nIGF3YXkgZnJvbSB0aGVtLiBUaGV5IGhhdmUg
NS02LTctOCBnb29kIHBsYXllcnMuIFRoZXkmIzgyMTc7cmUgd2VsbC1jb2FjaGVkLiBUaGV5IGFy
ZSBhIGdvb2QgdGVhbS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5vIG9uZSBpbiBIb292ZXIgb3JhbmdlIGFuZCBi
bGFjayB3b3VsZCBhcmd1ZS4gQW5kLCBubyBvbmUgaW4gSmFja3NvbiBwdXJwbGUgJiM4MjEyOyBv
ciBhbnl3aGVyZSBlbHNlIGluIE9oaW8gJiM4MjEyOyBzaG91bGQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBk
b24mIzgyMTc7dCBrbm93IGlmIHdlIGNhbiBwbGF5IGEgYmV0dGVyIGdhbWUsJiM4MjIxOyBIb292
ZXIgY29hY2ggVG9kZCBCbGFja2xlZGdlIHNhaWQuICYjODIyMDtPdXIgZ3V5cyBzdGF5ZWQgZm9j
dXNlZCBvbiBvdXIgcGxhbiBvZiBob3cgd2UgdGhvdWdodCB3ZSBoYWQgdG8gcGxheS4gV2UgbmVl
ZGVkIHRvIHJlYm91bmQgd2l0aCB0aGVtLCBuZWdhdGUgdGhlaXIgdHJhbnNpdGlvbiBhbmQgZ2V0
IHRoZW0gaW4gYSBoYWxmLWNvdXJ0IGdhbWUgYW5kIGtlZXAgdGhlIGdhbWUgaW4gdGhlIDYwcy4g
T3VyIGd1eXMgc3R1Y2sgdG8gdGhhdCwgdG9vayBjYXJlIG9mIHRoZSBiYWxsIGFuZCBhbnN3ZXJl
ZCB0aGVpciBwcmVzc3VyZS4gSSB0aG91Z2h0IHdlIHdlcmUgYmV0dGVyIGFjcm9zcyB0aGUgYm9h
cmQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ib292ZXImIzgyMTc7cyBiaWctbWFuIHRhbmRlbSBvZiA2LWZvb3It
NyBqdW5pb3IgRWxpIEJsYWNrbGVkZ2UsIDYtNCBzZW5pb3IgTmF0aGFuIEZveCBhbmQgNi00IHNl
bmlvciBDYW1lcm9uIFRlbGVzeiBhY2NvdW50ZWQgZm9yIG1vc3Qgb2YgdGhlIG9mZmVuc2UgYW5k
IGd1YXJkcyBFcmljIFNhcmJhdWdoIGFuZCBNYXR0IENodWZhciBtYWRlIHN1cmUgdGhlIGJhbGwg
Z290IHRvIHdoZXJlIGl0IG5lZWRlZCB0byBiZS48L3A+PHA+RWxpIEJsYWNrbGVkZ2Ugc2NvcmVk
IDIwIHBvaW50cyBhbmQgaGFkIHNldmVuIHJlYm91bmRzLCBzY29yaW5nIDEzIG9mIGhpcyBwb2lu
dHMgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYgaW4gaGVscGluZyB0aGUgVmlraW5ncyBidWlsZCBhIHNldmVu
LXBvaW50IGxlYWQuIEhlIG1hZGUgdGhlIHNob3Qgb2YgdGhlIGdhbWUgd2hlbiBoZSBkcmFpbmVk
IGEgMy1wb2ludGVyIGZyb20gdGhlIGNvcm5lciB0aGF0IGdhdmUgaGlzIHRlYW0gYSA2MS01NCBs
ZWFkIHdpdGggMTo1NSBsZWZ0LjwvcD48cD5Gb3ggY2FtZSBvbiBpbiB0aGUgZmluYWwgMTYgbWlu
dXRlcywgc2NvcmluZyAxMyBvZiBoaXMgMTkgcG9pbnRzICYjODIxMjsgaW5jbHVkaW5nIGVpZ2h0
IGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciAmIzgyMTI7IGFuZCBoYWQgYSBnYW1lLWhpZ2ggMTAgcmVi
b3VuZHMuIFRlbGV6IGFsc28gZW1lcmdlZCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYsIHNjb3JpbmcgMTAg
b2YgaGlzIDEyIHBvaW50cyBhbmQgZ2V0dGluZyB0aHJlZSBvZiBoaXMgZml2ZSByZWJvdW5kcy48
L3A+PHA+U2FyYmF1Z2gsIGEgNS0xMSBzZW5pb3IsIGZpbmlzaGVkIHdpdGggc2l4IHBvaW50cyB0
aGF0IGluY2x1ZGVkIGZvdXIgY29uc2VjdXRpdmUgZnJlZSB0aHJvd3MgaW4gdGhlIGZpbmFsIGZv
dXIgbWludXRlcy4gQ2h1ZmFyIGdvdCB0aGUgVmlraW5ncyBvZmYgdG8gYSAxMi01IGxlYWQgd2l0
aCBiYWNrLXRvLWJhY2sgMy1wb2ludGVycy48L3A+PHA+SnVuaW9ycyBKYXJldCBQYWxsb3R0YSBh
bmQgRXRoYW4gU3RhbmlzbGF3c2tpIGxlZCBKYWNrc29uIHdpdGggMTMgcG9pbnRzIGVhY2ggYW5k
IEJ1dGxlci1ib3VuZCBLeWxlIFlvdW5nIGZpbmlzaGVkIHdpdGggMTIgcG9pbnRzIGFuZCBzaXgg
cmVib3VuZHMuIExvZ2FuIEhpbGwsIGEgVG9sZWRvIHJlY3J1aXQsIHNjb3JlZCBuaW5lIHBvaW50
cyBhbmQgaGFkIHNldmVuIHJlYm91bmRzLjwvcD48cD5IaWxsIG1hZGUgdHdvIGZyZWUgdGhyb3dz
IHRvIHB1bGwgSmFja3NvbiB0byB3aXRoaW4gNTgtNTQgd2l0aCAyOjEyIHRvIGdvLCBidXQgdGhl
biBCbGFja2xlZGdlIG1hZGUgaGlzIDMtcG9pbnQgc2hvdCBqdXN0IHRvIHRoZSBsZWZ0IG9mIHRo
ZSBIb292ZXIgYmVuY2ggdG8gbWFrZSBpdCBhIHNldmVuLXBvaW50IGdhbWUgYW5kIEZveCBmaW5p
c2hlZCB0aGUgZGVhbCBieSBzY29yaW5nIHRoZSBmaW5hbCBmb3VyIHBvaW50cy4gPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtXZSBrbmV3IHdlIGhhZCB0byBwbGF5IG91ciBiZXN0IGdhbWUsJiM4MjIxOyBzYWlkIEVs
aSBCbGFja2xlZ2UsIHdobyBpcyBhIGNvdXNpbiBvZiBKYWNrc29uJiM4MjE3O3MgS3lsZSBOaWNo
b2xhcyBhbmQgaGFzIGJlZW4gZnJpZW5kcyB3aXRoIFlvdW5nIGFuZCBIaWxsIGZvciBzZXZlcmFs
IHllYXJzLiAmIzgyMjA7SmFja3NvbiBpcyBhIGdyZWF0IHRlYW0sIGJ1dCB3ZSBkaWQgd2hhdCB3
ZSBoYWQgdG8gZG8uIEkgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyBpZiB3ZSBjYW4gcGxheSBhIGJldHRlciBn
YW1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UmVhZCB0aGUgaGlnaCBzY2hvb2wgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlv
LmNvbS9wcmVwczwvYT4uPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.