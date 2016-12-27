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High school basketball: North Canton Hoover 73, East 41

High school basketball/North Canton Hoover 73, East 41: Vikings dominate Dragons in nonleague game

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: December 27, 2016 - 10:09 PM
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Hoover's Cameron Telesz (42) and Eli Blackledge (right) fight for possession of the ball against East's Tyler Price (top) and Melech McVay (bottom) in the first half Tuesday at East High School in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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