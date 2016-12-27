All CATEGORIES
☰ Menu

High school basketball: North Canton Hoover 73, East 41

High school basketball/North Canton Hoover 73, East 41: Vikings dominate Dragons in nonleague game

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: December 27, 2016 - 10:09 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Hoover's Cameron Telesz (42) and Eli Blackledge (right) fight for possession of the ball against East's Tyler Price (top) and Melech McVay (bottom) in the first half Tuesday at East High School in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

osufoot28cut_02 Paul Vernon - AP
Ohio State football: Even with his special talents, Curtis Samuel challenged in transition to multipurpose star

SCOTTSDALE, Ariz.: Curtis Samuel is still waiting for his mother Nicole to come through with the picture, the image of him with his arms outstretched after his game-winning touchdown in overtime against Michigan.

cavs28cut_03
The king of 2016: LeBron James named Associated Press Male Athlete of Year
kmen28cut_01
Kent State 63, Texas 58: Golden Flashes score big road victory over Longhorns
Big man in tights: Ohio State’s Pat Elflein revels in Christmas ‘Elflein on a Shelf’ video
Ohio State notebook: Clemson safety Jadar Johnson not impressed with J.T. Barrett’s arm
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next