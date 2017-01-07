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High school basketball

High school basketball: Norton boys fall 63-56 to Mogadore in Swartz brothers matchup; Panthers girls open new gym with 60-21 win over Coventry

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 7, 2017 - 10:05 PM
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Mogadore head basketball coach Russ Swartz (left) and his brother, Norton head basketball coach Rod Swartz, talk before their teams play against each other Saturday in the Norton High School gymnasium. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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