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High school notebook

High school basketball notebook: Buchtel coach Stephen White hits milestone win

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 22, 2017 - 08:23 PM

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