High school basketball: OHSAA announces divisional assignments; Jackson boys remain in Division I, St. V-M boys stay in Division II

PHA+VGhlIE9oaW8gSGlnaCBTY2hvb2wgQXRobGV0aWMgQXNzb2NpYXRpb24gb24gVGh1cnNkYXkg
YW5ub3VuY2VkIG5ldyBkaXZpc2lvbmFsIGFzc2lnbm1lbnRzIGluIGJveXMgYW5kIGdpcmxzIGJh
c2tldGJhbGwgZm9yIHRoZSAyMDE3LTIwMTggc2Vhc29uLjwvcD48cD5Gb3IgdGhlIGZpcnN0IHRp
bWUsIHRoZSBhc3NvY2lhdGlvbiB1c2VkIGNvbXBldGl0aXZlIGJhbGFuY2Ugcm9zdGVyIGRhdGEg
dG8gZGV0ZXJtaW5lIGRpdmlzaW9uYWwgYWxpZ25tZW50cyBpbiBiYXNrZXRiYWxsLCB3aGljaCBp
cyB0aGUgb25seSB3aW50ZXIgc3BvcnQgYWZmZWN0ZWQgYnkgdGhlIHJlZ3VsYXRpb24gdGhhdCBP
SFNBQSBtZW1iZXIgc2Nob29scyBhZG9wdGVkIGJ5IGEgcmVmZXJlbmR1bSB2b3RlIGluIDIwMTQu
PC9wPjxwPkRpdmlzaW9uIGFzc2lnbm1lbnRzIGFyZSBiYXNlZCBvbiBnZW5kZXItc3BlY2lmaWMg
ZW5yb2xsbWVudCBudW1iZXJzIHByb3ZpZGVkIHRvIHRoZSBPSFNBQSBieSB0aGUgT2hpbyBEZXBh
cnRtZW50IG9mIEVkdWNhdGlvbi4gRW5yb2xsbWVudCBmaWd1cmVzIGFyZSB0aGVuIG1vZGlmaWVk
IGluIGZvb3RiYWxsLCB2b2xsZXliYWxsLCBzb2NjZXIsIGJhc2tldGJhbGwsIHNvZnRiYWxsIGFu
ZCBiYXNlYmFsbCBiYXNlZCBvbiBjb21wZXRpdGl2ZSBiYWxhbmNlIHJvc3RlciBkYXRhIHN1Ym1p
dHRlZCBieSBlYWNoIHNjaG9vbC4gPC9wPjxwPlRoZSBPSFNBQSYjODIxNztzIGNvbXBldGl0aXZl
IGJhbGFuY2UgYWRqdXN0bWVudCBpcyBhbiBhdHRlbXB0IHRvIGxldmVsIHRoZSBwbGF5aW5nIGZp
ZWxkIGFtb25nIHB1YmxpYyBzY2hvb2xzIGFuZCBwcml2YXRlIHNjaG9vbHMuPC9wPjxwPlRocmVl
IEFrcm9uIFB1YmxpYyBTY2hvb2xzICYjODIxMjsgRWxsZXQsIEZpcmVzdG9uZSBhbmQgTm9ydGgg
JiM4MjEyOyBhcmUgRGl2aXNpb24gSSBpbiBib3lzIGFuZCBnaXJscyBiYXNrZXRiYWxsLiBBa3Jv
biBzY2hvb2xzIEJ1Y2h0ZWwgYW5kIEVhc3QgYXJlIERpdmlzaW9uIElJIGluIGVhY2ggZ2VuZGVy
LjwvcD48cD5UaGUgcGxhY2VtZW50IG9mIHRoZSBuZXcgbWVyZ2VkIEtlbm1vcmUtR2FyZmllbGQg
YmFza2V0YmFsbCB0ZWFtcyBpcyB0byBiZSBkZXRlcm1pbmVkLCBidXQgdGhlIHNxdWFkcyB3aWxs
IGxpa2VseSBiZSBEaXZpc2lvbiBJLiA8L3A+PHA+VGltIFN0cmllZCwgdGhlIE9IU0FBJiM4MjE3
O3MgZGlyZWN0b3Igb2YgaW5mb3JtYXRpb24gc2VydmljZXMsIHRvbGQgdGhlIEJlYWNvbiBKb3Vy
bmFsIHRoYXQgdGhlIG1lcmdlZCBzY2hvb2xzIGNsYXNzaWZpY2F0aW9uIHdpbGwgYmUgZGV0ZXJt
aW5lZCBpbiBTZXB0ZW1iZXIuPC9wPjxwPkFzIGV4cGVjdGVkLCBDYW50b24gTWNLaW5sZXkgYW5k
IEphY2tzb24gd2lsbCByZW1haW4gRGl2aXNpb24gSSBpbiBlYWNoIGdlbmRlciBiYXNlZCBvbiB0
aGVpciBlbnJvbGxtZW50IGZpZ3VyZXMuIDwvcD48cD5UaGUgSmFja3NvbiBib3lzIHdvbiBhIHN0
YXRlIHRpdGxlIGluIE1hcmNoIGFuZCB0aGUgTWNLaW5sZXkgZ2lybHMgd2VyZSBhIHN0YXRlIHNl
bWlmaW5hbGlzdC48L3A+PHA+VGhlIFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IGJveXMgYW5kIGdpcmxz
IGJhc2tldGJhbGwgdGVhbXMgd2lsbCByZW1haW4gaW4gRGl2aXNpb24gSUkuIFN0LiBWLU0mIzgy
MTc7cyBib3lzIHRlYW0gd29uIGEgRGl2aXNpb24gSUkgc3RhdGUgdGl0bGUsIHRoZSBwcm9ncmFt
JiM4MjE3O3Mgc2V2ZW50aCwgaW4gTWFyY2guIENsZXZlbGFuZCBWaWxsYSBBbmdlbGEtU3QuIEpv
c2VwaCwgdGhlIGJveXMgc3RhdGUgY2hhbXBpb24gaW4gRGl2aXNpb24gSUlJLCB3aWxsIG1vdmUg
dXAgdG8gRGl2aXNpb24gSUkgYmFzZWQgb24gaXRzIGVucm9sbG1lbnQgZmlndXJlcy4gVkEtU0og
aGFzIGFsc28gd29uIHNldmVuIHN0YXRlIHRpdGxlcy4gPC9wPjxwPlRoZSBBcmNoYmlzaG9wIEhv
YmFuIGdpcmxzIGJhc2tldGJhbGwgdGVhbSBpcyBhbHNvIG9uIHRoZSBtb3ZlIGZyb20gRGl2aXNp
b24gSUkgdG8gRGl2aXNpb24gSSwgd2hlcmUgdGhlIEtuaWdodHMgYm95cyB0ZWFtIGhhcyByZXNp
ZGVkIHRoZSBwYXN0IGZldyB5ZWFycy48L3A+PHA+RWxzZXdoZXJlIGluIERpdmlzaW9uIEkgPC9w
PjxwPkRpdmlzaW9uIEkgd2lsbCBhbHNvIGluY2x1ZGUgdGhlIGZvbGxvd2luZyBzY2hvb2xzIGlu
IGJvdGggYm95cyBhbmQgZ2lybHMgYmFza2V0YmFsbDogQmFyYmVydG9uLCBCcmVja3N2aWxsZSwg
QnJ1bnN3aWNrLCBDb3BsZXksIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLCBHbGVuT2FrLCBHcmVlbiwgSGlnaGxh
bmQsIE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIsIEh1ZHNvbiwgS2VudCBSb29zZXZlbHQsIExha2UsIE1h
c3NpbGxvbiwgTWVkaW5hLCBOb3Jkb25pYSwgTm9ydGgsIE5vcnRoIFJveWFsdG9uLCBQZXJyeSwg
U3RvdywgU3Ryb25nc3ZpbGxlLCBUd2luc2J1cmcsIFdhZHN3b3J0aCwgV2Fsc2ggSmVzdWl0IGFu
ZCBXb29zdGVyLjwvcD48cD5EaWZmZXJlbnQgZGl2aXNpb25zIDwvcD48cD5UaGUgZ2lybHMgdGVh
bXMgYXJlIERpdmlzaW9uIEkgYW5kIHRoZSBib3lzIHRlYW1zIGFyZSBEaXZpc2lvbiBJSSBmb3Ig
Ym90aCBBdXJvcmEgYW5kIExvdWlzdmlsbGUuIENyZXN0d29vZCBhbmQgTm9yd2F5bmUmIzgyMTc7
cyBnaXJscyB0ZWFtcyBhcmUgRGl2aXNpb24gSUkgYW5kIHRoZWlyIGJveXMgdGVhbXMgYXJlIERp
dmlzaW9uIElJSS48L3A+PHA+RGl2aXNpb24gSUkgd2lsbCBhbHNvIGluY2x1ZGUgdGhlIGZvbGxv
d2luZyBzY2hvb2xzIGluIGVhY2ggZ2VuZGVyOiBBbGxpYW5jZSwgQnVja2V5ZSwgQ2FudG9uIFNv
dXRoLCBDbG92ZXJsZWFmLCBDb3ZlbnRyeSwgQ3V5YWhvZ2EgVmFsbGV5IENocmlzdGlhbiBBY2Fk
ZW15LCBGaWVsZCwgTWFybGluZ3RvbiwgTWluZXJ2YSwgTm9ydGh3ZXN0LCBOb3J0b24sIFJhdmVu
bmEsIFJldmVyZSwgU291dGhlYXN0LCBTcHJpbmdmaWVsZCwgU3RyZWV0c2Jvcm8sIFRhbGxtYWRn
ZSBhbmQgV29vZHJpZGdlLjwvcD48cD5Nb2dhZG9yZSBvbiBtb3ZlPC9wPjxwPlRoZSBNb2dhZG9y
ZSBib3lzIHRlYW0gaXMgbW92aW5nIHVwIHRvIERpdmlzaW9uIElJSSBhbmQgdGhlIGdpcmxzIHRl
YW0gd2lsbCByZW1haW4gaW4gRGl2aXNpb24gSVYuPC9wPjxwPkRpdmlzaW9uIElJSSB3aWxsIGFs
c28gZmVhdHVyZSB0aGUgZm9sbG93aW5nIHNjaG9vbHMgaW4gZWFjaCBnZW5kZXI6IEJsYWNrIFJp
dmVyLCBDYW50b24gQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYywgQ2hpcHBld2EsIEZhaXJsZXNzLCBHYXJyZXR0
c3ZpbGxlLCBNYW5jaGVzdGVyLCBOb3J0aHdlc3Rlcm4sIE9ycnZpbGxlLCBSb290c3Rvd24sIFNt
aXRodmlsbGUsIFRyaXdheSwgVHVzbGF3IGFuZCBXYXluZWRhbGUuIDwvcD48cD5PdXIgTGFkeSBv
ZiB0aGUgRWxtcywgYW4gYWxsLWdpcmxzIHNjaG9vbCwgd2lsbCByZW1haW4gaW4gRGl2aXNpb24g
SVYuIDwvcD48cD5PdGhlciBzY2hvb2xzIHRoYXQgd2lsbCBiZSBEaXZpc2lvbiBJViBpbiBlYWNo
IGdlbmRlciBhcmUgRGFsdG9uLCBFYXN0IENhbnRvbiwgSGlsbHNkYWxlLCBLaWRyb24gQ2VudHJh
bCBDaHJpc3RpYW4sIExha2UgQ2VudGVyIENocmlzdGlhbiwgUml0dG1hbiwgU3QuIFRob21hcyBB
cXVpbmFzIGFuZCBXaW5kaGFtLiA8L3A+PHA+TWljaGFlbCBCZWF2ZW4gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQg
YXQgMzMwLTk5Ni0zODI5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tIj5tYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.