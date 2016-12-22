High school basketball/Perry 61, Stow 47: Panthers grind out win over previously unbeaten Bulldogs

PHA+UEVSUlkgVFdQLjogRXZlbiB0aGUgbW9zdCBvcHRpbWlzdGljIG9mIG9wdGltaXN0cyBoYXJi
b3JzIG5vIHJlYWxpc3RpYyB0aG91Z2h0cyBvZiBtYWtpbmcgaXQgdW5iZWF0ZW4gdGhyb3VnaCBh
IDIyLWdhbWUgcmVndWxhciBzZWFzb24uPC9wPjxwPlN0dWZmIGhhcHBlbnMuIEJhZCBncmFkZXMu
IEdpcmxmcmllbmQgaXNzdWVzLiBJbGxuZXNzLiBJbmp1cmllcy4gT3IganVzdCBhbiBhbGwtYXJv
dW5kIGJhZCBuaWdodC4gVGhlcmUgaXMgcGxlbnR5IG9mIHBvaXNvbiBmcm9tIHdoaWNoIHRvIHBp
Y2suPC9wPjxwPlRoZSBsYXR0ZXIgaGFwcGVuZWQgdG8gU3RvdyBvbiBUaHVyc2RheSBhcyB0aGUg
QnVsbGRvZ3Mgc3VmZmVyZWQgdGhlaXIgZmlyc3QgbG9zcyBvZiB0aGUgc2Vhc29uIHdoZW4gdGhl
eSB3ZXJlIG91dHBsYXllZCBieSB1bmRlcmRvZyBob3N0IFBlcnJ5IDYxLTQ3IGluIGEgbWF0Y2h1
cCBiZXR3ZWVuIG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCBvZiB0aGUgU3VidXJiYW4gTGVhZ3VlIGFuZCBvbmUg
b2YgdGhlIHVuZGVybGluZ3Mgb2YgdGhlIEZlZGVyYWwgTGVhZ3VlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ug
Y2FuIGVpdGhlciBnZXQgYmV0dGVyIGZyb20gdGhpcyBvciB3ZSBjYW4gZ28gdGhlIG90aGVyIHdh
eSwmIzgyMjE7IFN0b3cgY29hY2ggRGF2ZSBDbG9zZSBzYWlkIGFmdGVyIGEgbG9uZ2VyLXRoYW4t
bm9ybWFsIHBvc3RnYW1lIG1lZXRpbmcuICYjODIyMDtHaXZlIFBlcnJ5IGEgbG90IG9mIGNyZWRp
dC4gVGhleSBnb3QgYWZ0ZXIgaXQgYXQgYm90aCBlbmRzIG9mIHRoZSBmbG9vci4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkp1c3QgYXMgb25lIG1hbiYjODIxNztzIGp1bmsgaXMgYW5vdGhlciBtYW4mIzgyMTc7cyB0
cmVhc3VyZSwgb25lIG1hbiYjODIxNztzIGxvc3MgaXMgYW5vdGhlciBtYW4mIzgyMTc7cyBkZWxp
Z2h0LiBBbmQgYW4gdW5leHBlY3RlZCB3aW4gY2FuIGRvIHdvbmRlcnMgZm9yIGEgdGVhbSYjODIx
NztzIHBzeWNoZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQgd2FzIGEgYmlnIG9uZSwmIzgyMjE7IHNhaWQg
UGVycnkgZmlyc3QteWVhciBjb2FjaCBDaGFkIFNwdXJnZW9uLiAmIzgyMjA7V2Ugc2F3IHRoZW0g
W1N0b3ddIHRoaXMgc3VtbWVyIGFuZCBmZWx0IHRoZXkgd2VyZSBhIGdvb2QgdGVhbSwgYW5kIHRo
ZXkgYXJlIGEgZ29vZCB0ZWFtLiBUbyBiZSBob25lc3QsIEkmIzgyMTc7bSBhIGxpdHRsZSBzdXJw
cmlzZWQgYnkgdGhlIG91dGNvbWUuIEJ1dCBoYW5kIGl0IHRvIHRoZSBraWRzLiBUaGV5IHBsYXll
ZCBzdXBlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZXkgcGxheWVkIGRlbGliZXJhdGVseSBhbmQgcGF0aWVu
dGx5IHRocm91Z2hvdXQsIGV2ZW4gd2hlbiBTdG93IG1hZGUgc2V2ZXJhbCBydW5zIGluIHRoZSBz
ZWNvbmQgaGFsZi48L3A+PHA+TGVhZGluZyBzY29yZXIgRG9taW5pYyBQaXBlcm8gd2FzIHNvbGlk
IGFsbCBuaWdodCwgc2NvcmluZyAxOSBvZiBoaXMgZ2FtZS1oaWdoIDI1IHBvaW50cyBpbiB0aGUg
bWlkZGxlIHR3byBxdWFydGVycyBhbmQgYWxzbyBmaW5pc2hlZCB3aXRoIGEgdGVhbS1oaWdoIGVp
Z2h0IHJlYm91bmRzLiBGZWxsb3cgUGVycnkgc2VuaW9yIEtlb250ZSBTaW1zIHNjb3JlZCAxMyBw
b2ludHMsIHdpdGggZWlnaHQgY29taW5nIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlci48L3A+PHA+SnVu
aW9yIE1hc29uIE1jTXVycmF5IGxlZCBTdG93IHdpdGggMTMgcG9pbnRzIGFuZCBmb3VyIHJlYm91
bmRzLCBhbmQgc2VuaW9yIE5pY2sgS29sbGFyIHNjb3JlZCBzaXggb2YgaGlzIDEwIHBvaW50cyBp
biB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgd2hlbiB0aGUgQnVsbGRvZ3MgdHJpZWQgdG8gY29tZSBiYWNr
IGJ1dCBoYWQgZHVnIHRoZW1zZWx2ZXMgaW50byBhIGNyYXRlciB3aXRoIHBhc3NpdmUgcGxheS48
L3A+PHA+U3RvdyBtYWRlIDE3LW9mLTQyIHNob3RzICg0MCBwZXJjZW50KSBmcm9tIHRoZSBmbG9v
ciBhbmQgd2FzIDktb2YtMTMgZnJvbSB0aGUgZnJlZS10aHJvdyBsaW5lLiBQZXJyeSBtYWRlIDIx
LW9mLTQ0ICg0NyBwZXJjZW50KSBmaWVsZC1nb2FsIGF0dGVtcHRzIGFuZCAxNC1vZi0yMCBmcmVl
IHRocm93cy4gUGVycnkgb3V0cmVib3VuZGVkIFN0b3cgMjUtMjEgYW5kIGhhZCB0aHJlZSBmZXdl
ciB0dXJub3ZlcnMuPC9wPjxwPlN0b3cgKDQtMSkgaGFkIGEgNi01IGxlYWQgYWZ0ZXIgYW4gYWdv
bml6aW5nbHkgc2xvdyBmaXJzdCBxdWFydGVyIGluIHdoaWNoIHRoZSBCdWxsZG9ncyB3ZW50IDEt
Zm9yLTggZnJvbSB0aGUgZmllbGQgYW5kIHRoZSBQYW50aGVycyB3ZXJlbiYjODIxNzt0IG11Y2gg
YmV0dGVyIGF0IDItZm9yLTkuPC9wPjxwPkEgTWNNdXJyYXkgYmFza2V0IGdhdmUgU3RvdyBhIDEz
LTExIGxlYWQgd2l0aCBmb3VyIG1pbnV0ZXMgbGVmdCBpbiB0aGUgaGFsZiwgYnV0IFBlcnJ5IGNs
b3NlZCBvdXQgdGhlIGhhbGYgYnkgc2NvcmluZyBuaW5lIGNvbnNlY3V0aXZlIHBvaW50cyBvbiAz
LXBvaW50ZXJzIGJ5IFNpbXMgYW5kIFBpcGVybywgYSBQaXBlcm8gbGF5JiMxNzM7dXAgb2ZmIGEg
c3RlYWwgYW5kIGEgZnJlZSB0aHJvdyBieSBzb3Bob21vcmUgS2FzZXkgQ2VudGVuby4gVGhlIGxl
YWQgZXZlbnR1YWxseSBjbGltYmVkIHRvIDE1IHBvaW50cyBhbmQgaXQgd2FzIGF0IDE0IHdoZW4g
anVuaW9yIERhdmlkIFdlcnR6IGNhbWUgb2ZmIHRoZSBiZW5jaCB0byBzY29yZSBvbiBhIHB1dGJh
Y2sgYXQgdGhlIGJ1enplciB0byBlbmQgdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIuPC9wPjxwPldpdGggS29s
bGFyIGFuZCBKYXJlZCBXcmlnaHQgcHJvdmlkaW5nIG1vc3Qgb2YgdGhlIG9mZmVuc2UgU3RvdyBl
dmVudHVhbGx5IGN1dCBpdHMgZGVmaWNpdCB0byBmaXZlICg0NC0zOSkgb24gYSBiYXNrZXQgYnkg
TWNNdXJyYXkuIENlbnRlbm8gYW5kIFNpbXMgcmV0YWxpYXRlZCB3aXRoIGJhc2tldHMgYW5kIFN0
b3cgbmV2ZXIgZ290IGNsb3NlciB0aGFuIHNpeCB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgd2F5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.