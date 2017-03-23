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Boys basketball: State championship St. Vincent-St. Mary 62, Trotwood-Madison 60

High school basketball/St. Vincent-St. Mary 62, Trotwood-Madison 60: Jayvon Graves’ game-winning shot propels Irish into Division II state title game

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 23, 2017 - 03:55 PM
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Trotwood Madison's Caleb Johnson (right) topples over St. Vincent-St. Mary's Jonathan Williams as he goes up for a shot in the fourth quarter of their Division II semifinal game on Thursday at the Jerome Schottenstein Center in Columbus. No foul was called on the play. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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