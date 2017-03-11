High school basketball/St. Vincent-St. Mary 63, Kenmore 42: Irish advance to regional with solid win over Cardinals

PHA+Q0FOVE9OOiBUaGUgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgYmFza2V0YmFsbCB0ZWFtIGRpZCBu
b3Qgd2FudCB0byBiZWNvbWUgcGFydCBvZiB0aGUgdHJlbmQuPC9wPjxwPlRoZSBJcmlzaCBkaWQg
bm90IHdhbnQgdG8gam9pbiB0aGUgcmFzaCBvZiB0b3Atc2VlZGVkIHRlYW1zIHRoYXQgaGF2ZSBm
YWxsZW4gdmljdGltIG9mIHRoZSBwcmVtYXR1cmUgdXBzZXQgdGhpcyBwb3N0c2Vhc29uLCB0aGUg
c2FtZSBtaXNmb3J0dW5lIHRoYXQgYW1idXNoZWQgc3VjaCB0YWxlbnRlZCB0ZWFtcyBhcyBQb2xh
bmQgU2VtaW5hcnksIExlYXZpdHRzYnVyZyBMYUJyYWUsIFNvdXRoIFJhbmdlIGFuZCwgY2xvc2Vy
IHRvIGhvbWUsIEVsbGV0LiBUb3Atc2VlZGVkIHRlYW1zIGFsbCAmIzgyMTI7IGFuZCBpbiBzb21l
IGNhc2VzLCByYW5rZWQgaGlnaCBpbiB0aGUgZmluYWwgc3RhdGUtd2lkZSBwb2xsICYjODIxMjsg
dGhhdCBmYWlsZWQgZWFybGllciB0aGFuIGFudGljaXBhdGVkLjwvcD48cD5JbnN0ZWFkLCB0aGV5
IGZvY3VzZWQgb24gbWFpbnRhaW5pbmcgdGhlIHRyZW5kIG9mIHN1Y2Nlc3MgdGhhdCBoYXMgZGVm
aW5lZCB0aGUgcHJvZ3JhbSBzaW5jZSBiZWZvcmUgdGhpcyB5ZWFyJiM4MjE3O3Mgc2VuaW9ycyB3
ZXJlIGluIGRpYXBlcnMuIFRoZXkgcHV0IHRvZ2V0aGVyIGEgbWV0aG9kaWNhbCA2My00MiB2aWN0
b3J5IG92ZXIgZmlmdGgtc2VlZGVkIEtlbm1vcmUgb24gU2F0dXJkYXkgaW4gdGhlIERpdmlzaW9u
IElJIGRpc3RyaWN0IGZpbmFscyBhdCB0aGUgTWVtb3JpYWwgRmllbGRob3VzZS48L3A+PHA+SXQg
d2FzIHRoZSAyN3RoIGRpc3RyaWN0IHRpdGxlIGluIHNjaG9vbCBoaXN0b3J5ICh0aGFua3MgdG8g
aGlzdG9yaWFuIEppbSBIYWRsZXkpIGFuZCBtZWFucyB0aGUgSXJpc2ggKDIxLTUpIHdpbGwgcGxh
eSBNZW50b3IgTGFrZSBDYXRob2xpYyBpbiBhIHJlZ2lvbmFsIHNlbWlmaW5hbCBnYW1lIG9uIFRo
dXJzZGF5IGF0IDggcC5tLiBhdCB0aGUgQ2FudG9uIENpdmljIENlbnRlci48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0l0JiM4MjE3O3MgYSB0ZXN0YW1lbnQgdG8gdGhlIHByb2dyYW0gYW5kIHRoZSBsZWdhY3kgdGhh
dCBzdGFydGVkIDIwIHllYXJzIGFnbywmIzgyMjE7IFN0LiBWLU0gY29hY2ggRHJ1IEpveWNlIHNh
aWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20ganVzdCBoYXBweSB0aGF0IHdlIGhhdmUgYSBncm91cCBvZiBn
dXlzIHdobyB1bmRlcnN0YW5kIHRoYXQgdGhlIHByb2dyYW0gaXMgYmlnZ2VyIHRoYW4gdGhleSBh
cmUuIFRoZXkgdW5kZXJzdGFuZCB0aGF0IHRoZSBwcm9ncmFtIGlzIGJpZ2dlciB0aGFuIHRoZXkg
YXJlIGFuZCB0aGV5IGNhbWUgb3V0IGFuZCBwbGF5ZWQgdGhlIHdheSB0aGF0IGxldCB1cyBhZHZh
bmNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SXQgd2FzIGJ1c2luZXNzIGFzIHVzdWFsIGZvciBTdC4gVi1NIGZy
b20gdGhlIG9wZW5pbmcgd2hpc3RsZSBhcyBpdCByYWNlZCB0byBhIDE5LTIgbGVhZCBiZWhpbmQg
c2VuaW9yIEpheXZvbiBHcmF2ZXMsIHdobyBzaG93ZWQgd2h5IGhlIHdhcyBuYW1lZCBhcyB0aGUg
Tm9ydGhlYXN0IElubGFuZCBkaXN0cmljdCBwbGF5ZXIgb2YgdGhlIHllYXIuPC9wPjxwPlRoZSA2
LTIgZ3VhcmQvZm9yd2FyZCBzY29yZWQgbmluZSBvZiBoaXMgZ2FtZS1oaWdoIDIzIHBvaW50cyBp
biB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlciBhcyB0aGUgSXJpc2ggb3ZlcndoZWxtZWQgdGhlIENhcmRpbmFs
cyAoMTYtOCksIHdobyB3ZXJlIGluIHRoZSBkaXN0cmljdCBmaW5hbHMgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0
aW1lIGluIDEwIHllYXJzLjwvcD48cD5LZW5tb3JlIHJlY292ZXJlZCBmcm9tIHRoZSBkaXNhc3Ry
b3VzIG9wZW5pbmcgcXVhcnRlciBhbmQgd2FzIGNvbXBldGl0aXZlIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSB3
YXksIGV2ZW4gb3V0c2NvcmluZyBTdC4gVi1NIDktOCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIgYXMg
Sm95Y2UgbGliZXJhbGx5IHdlbnQgdG8gaGlzIGJlbmNoLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgaGFkIGEg
ZmFudGFzdGljIHNlYXNvbiwmIzgyMjE7IHNhaWQgS2VubW9yZSBjb2FjaCBCcmlhbiBEYXdzb24s
IHdob3NlIHRlYW0gdXBzZXQgZm91cnRoLXNlZWRlZCBDb3ZlbnRyeSBhbmQgc2Vjb25kLXNlZWRl
ZCBCdWNodGVsIGluIG9yZGVyIHRvIHJlYWNoIHRoZSBmaW5hbHMuICYjODIyMDtJdCBkaWRuJiM4
MjE3O3QgZ28gdGhlIHdheSB3ZSBoYWQgaG9wZWQuIFdlIGhhZCBob3BlZCB0byBiZSBhIGxpdHRs
ZSBtb3JlIGNvbXBldGl0aXZlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayBvdXIga2lkcyBkaWRuJiM4
MjE3O3QgcmVhbGx5IHJlYWxpemUgd2hhdCB0aGV5IHdlcmUgdXAgYWdhaW5zdCB1bnRpbCBhZnRl
ciB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlci4gVGhleSBzZXR0bGVkIGRvd24gYWZ0ZXIgdGhhdCBhbmQgcGxh
eWVkIHdlbGwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgQnVmZmFsby1ib3VuZCBHcmF2ZXMgYWNjb3VudGVk
IGZvciB0aGUgYnVsayBvZiB0aGUgSXJpc2ggb2ZmZW5zZSBhbmQgaGFkIGEgdGVhbS1oaWdoIHNl
dmVuIHJlYm91bmRzLCBmb3VyIGFzc2lzdHMgYW5kIHR3byBibG9ja2VkIHNob3RzLCBidXQgaGUg
aGFkIHBsZW50eSBvZiBzdXBwb3J0IGFzIDEyIHBsYXllcnMgcmVhY2hlZCB0aGUgc2NvcmluZyBj
b2x1bW4uIFNlbmlvciBEZUFtb250ZSYjODIxNzsgS2luZyBjYW1lIG9mZiB0aGUgYmVuY2ggdG8g
c2NvcmUgZWlnaHQgcG9pbnRzIGFuZCBKb24gV2lsbGlhbXMgaGFkIGZpdmUgcG9pbnRzIGFuZCB0
ZWFtLWhpZ2ggc2l4IGFzc2lzdHMuPC9wPjxwPlRoZSBJcmlzaCBoYWQgYSAzOS0yMiBhZHZhbnRh
Z2UgaW4gcmVib3VuZHMgYXMgS2luZywgU2NvdHQgV2FsdGVyIGFuZCBKdXN0aW4gU2FtcHNvbiBi
YWNrZWQgR3JhdmVzIHdpdGggZml2ZSBlYWNoLjwvcD48cD5TZW5pb3JzIERlbW9uZCBUYXlsb3Ig
YW5kIEphdmVyZSBTYWx0ZXIgbGVkIHRoZSBDYXJkaW5hbHMgZm9yIG9uZSBmaW5hbCB0aW1lLiBT
YWx0ZXIgZmluaXNoZWQgd2l0aCAxNCBwb2ludHMsIHNjb3JpbmcgMTIgaW4gdGhlIHNlY29uZCBo
YWxmLiBUYXlsb3Igc2NvcmVkIDEyIHBvaW50cywgZ2V0dGluZyBuaW5lIGluIHRoZSBmaW5hbCAx
NiBtaW51dGVzLiBTZW5pb3IgRGVKdWFuIExhd3JlbmNlIGhhZCBhIHRlYW0taGlnaCBzZXZlbiBy
ZWJvdW5kcyBhbmQgYmxvY2tlZCBmaXZlIHNob3RzIGFuZCBzY29yZWQgc2l4IHBvaW50cy4gPC9w
PjxwPlJlYWQgdGhlIGhpZ2ggc2Nob29sIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlv
LmNvbS9wcmVwcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vcHJlcHM8L2E+
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.