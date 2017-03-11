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Division II district final: St. Vincent-St. Mary 63, Kenmore 42

High school basketball/St. Vincent-St. Mary 63, Kenmore 42: Irish advance to regional with solid win over Cardinals

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: March 11, 2017 - 06:57 PM
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St. Vincent -St. Mary's Scott Walker (center) struggles to maintain possession of the ball as it is stripped away by Kenmore's Cameron Brown (left) and DeJuan Lawrence (right) in the third quarter of a Division II district championship at the Canton Fieldhouse on Saturday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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