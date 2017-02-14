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Basketball: Stow 68, Cuyahoga Falls 54

High school basketball/Stow 68, Cuyahoga Falls 54: Second-quarter surge helps Bulldogs roll past Black Tigers

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: February 14, 2017 - 10:19 PM
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Cuyahoga Falls' Troy Tofil (left) grabs a rebound away from Stow's Mason McMurray during the third quarter of a game Tuesday at Cuyahoga Falls High School. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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