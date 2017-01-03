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Basketball: Tallmadge 66, Barberton 58

High school basketball/Tallmadge 66, Barberton 58: Blue Devils hold off Magics for Suburban League win

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: January 3, 2017 - 10:19 PM

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