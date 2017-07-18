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High school basketball

High school boys basketball: Akron Public Schools hire coaches to fill positions at Buchtel, East, Kenmore-Garfield, North

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 18, 2017 - 05:36 PM | Updated: July 19, 2017 - 08:18 AM
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East Head Boys Basketball Coach Brian Dawson


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