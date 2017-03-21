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High school boys basketball: Barberton set to host GABCA all-star games on Wednesday

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 21, 2017 - 02:09 PM

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