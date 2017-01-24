High school boys basketball/Buchtel 49, Kenmore 43: Isaiah Rogers, Aamir Solomon lead Griffins over Cardinals

PHA+S2VubW9yZSBkaXNwbGF5ZWQgYW4gYWRtaXJhYmxlIGdyaXQgYW5kIHNjcmFwcGluZXNzIG9u
IHRoZSBjb3VydCBUdWVzZGF5IG5pZ2h0LjwvcD48cD5Ib3N0IEJ1Y2h0ZWwgc2hvd2VkIGl0cyBv
d24gZ3JpdCBhbmQgc2NyYXBwaW5lc3MsIGFuZCBwb3NzZXNzZWQganVzdCBhIGJpdCBtb3JlIHNr
aWxsIHRvIGVhcm4gYSA0OS00MyBDaXR5IFNlcmllcyBiYXNrZXRiYWxsIHdpbi48L3A+PHA+TmVp
dGhlciB0ZWFtIHNob3QgcGFydGljdWxhcmx5IHdlbGwsIGJ1dCB0aGUgR3JpZmZpbnMgKDktNCwg
Ny0yKSB1c2VkIHRoZWlyIGRlcHRoIHRvIGZlbmQgb2ZmIHRoZSBDYXJkaW5hbHMgKDgtNCwgNS00
KS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdhc24mIzgyMTc7dCBhIHByZXR0eSBnYW1lLCBidXQgd2Ugd29u
LCYjODIyMTsgQnVjaHRlbCBjb2FjaCBTdGVwaGVuIFdoaXRlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGV5IGFy
ZSBhIGdvb2QgdGVhbSwgYW5kIEkgdGhpbmsgb3VyIGtpZHMgdW5mb3J0dW5hdGVseSBvdmVybG9v
a2VkIHRoZW0gYmVjYXVzZSB0aGV5IGhhdmUgYmVlbiB0YWxraW5nIGFib3V0IEZyaWRheSBbYWdh
aW5zdCBob3N0IFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IGF0IDc6MzAgcC5tLl0gZm9yIGEgY291cGxl
IG9mIGRheXMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Uga2VwdCB0ZWxsaW5nIHRoZSBraWRzIHRvIG5vdCBv
dmVybG9vayBLZW5tb3JlIGJlY2F1c2UgdGhleSBhcmUgYSBnb29kIGJhc2tldGJhbGwgdGVhbS4g
JiM4MjMwOyBJIHRoaW5rIHdlIGFyZSBhIGdvb2QgYmFza2V0YmFsbCB0ZWFtLCB0b28sIGFuZCB3
ZSBmb3VuZCBhIHdheSB0byBwdWxsIGl0IG91dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkVsbGV0ICgxMS0zLCA3
LTEpIGxlYWRzIHRoZSBDaXR5IFNlcmllcyB3aXRoIEJ1Y2h0ZWwgYW5kIEZpcmVzdG9uZSAoNi05
LCA1LTMpIGNsb3NlIGJlaGluZC48L3A+PHA+QnVjaHRlbCBoYXMgbGVhZ3VlIGxvc3NlcyB0byBF
bGxldCBhbmQgR2FyZmllbGQuIFRoZSBHcmlmZmlucyBhY3R1YWxseSBiZWF0IHRoZSBHb2xkZW4g
UmFtcyBvbiB0aGUgY291cnQsIGJ1dCBoYWQgdG8gZm9yZmVpdCB0aGVpciB3aW4gZHVlIHRvIHRo
ZSB1c2Ugb2YgdHdvIGluZWxpZ2libGUgcGxheWVycy48L3A+PHA+V2hpdGUgYW5kIEJ1Y2h0ZWwg
anVuaW9ycyBJc2FpYWggUm9nZXJzIGFuZCBBYW1pciBTb2xvbW9uIGVhY2ggYWRtaXR0ZWQgdGhh
dCBLZW5tb3JlIHNob3dlZCBtb3JlIGh1c3RsZSBUdWVzZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7RXZlcnl0
aGluZyB3ZSBkbywgS2VubW9yZSBkaWQgYmV0dGVyIHRoYW4gdXMsIGFuZCB0aGF0IGlzIHdoeSBp
dCB3YXMgc3VjaCBhIHN0cnVnZ2xlLCYjODIyMTsgV2hpdGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIG1pc3Nl
ZCBtdWx0aXBsZSBsYXl1cHMgYW5kIGRpZG4mIzgyMTc7dCBib3ggb3V0LCBhbmQgd2Ugd29yayBv
biB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U28gaG93IGRpZCBCdWNodGVsIHdpbj88L3A+PHA+V2VsbCwg
QnVjaHRlbCBzdGFydGVkIGFuZCBmaW5pc2hlZCBzdHJvbmcuIFJvZ2VycyB0b3RhbGVkIDE0IHBv
aW50cywgbmluZSByZWJvdW5kcywgU29sb21vbiBzY29yZWQgMTMgcG9pbnRzIGFuZCBzZW5pb3Ig
SnVzdGlzIENyYWlnIHNjb3JlZCBlaWdodCBwb2ludHMuPC9wPjxwPkJ1Y2h0ZWwgZ290IGEgY29t
YmluZWQgMTQgcG9pbnRzIGZyb20gc29waG9tb3JlIEpvbmF0aGFuIEtpbmcsIGp1bmlvcnMgQnJh
bmRvbiBNY0dpbm5pcyBhbmQgQnJpYW4gVmFsZXJpZSBhbmQgc2VuaW9ycyBUYXJpcSBWaW5zb24g
YW5kIE1pY2hhZWwgQ2Fyci48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RvbmlnaHQsIHdlIGRpZCBub3QgcGxheSBv
dXIgZ3JlYXRlc3QsJiM4MjIxOyBSb2dlcnMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIHdlcmUgbm90IGh1c3Rs
aW5nIGVub3VnaC4gV2Ugd2VyZSBub3QgcmVib3VuZGluZyB3ZWxsIG9yIGRlZmVuZGluZyB3ZWxs
LiAmIzgyMzA7IFdlIGhhdmUgdG8gd29yayBvbiB0aGF0IGFuZCBnZXQgYmV0dGVyLiYjODIyMTsg
PC9wPjxwPlNlbmlvciBEZW1vbmQgVGF5bG9yIHBhY2VkIHRoZSBDYXJkaW5hbHMgd2l0aCAxNSBw
b2ludHMgYW5kIDE2IHJlYm91bmRzIGFuZCBzZW5pb3IgVGhvbWFzIFdvb2RzIGhhZCAxMiBwb2lu
dHMsIHNldmVuIHJlYm91bmRzIGFuZCB0aHJlZSBibG9ja3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUdXJub3Zl
cnMgYW5kIGZyZWUgdGhyb3dzIGh1cnQgdXMgdG9uaWdodCwmIzgyMjE7IEtlbm1vcmUgY29hY2gg
QnJpYW4gRGF3c29uIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBoYWQgWzI0XSB0dXJub3ZlcnMgYW5kIHdlIHdl
cmUgNi1vZi0xOCBmcm9tIHRoZSBmcmVlLXRocm93IGxpbmUuIFRoYXQgc2F5cyBpdCBhbGwuIENv
bWluZyBpbnRvIHRoaXMgZ2FtZSB3ZSB3ZXJlIHNob290aW5nIGFib3V0IDgwIHBlcmNlbnQgZnJv
bSB0aGUgbGluZSB0aGUgcGFzdCBmb3VyIG9yIGZpdmUgZ2FtZXMuIElmIHdlIHdvdWxkIGhhdmUg
bWFkZSA4MCBwZXJjZW50IGZyb20gdGhlIGxpbmUgdG9uaWdodCwgd2Ugd2luLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7V2UgcmVib3VuZGVkIHdlbGwgYW5kIHBsYXllZCB2ZXJ5IGhhcmQuIEV2ZXJ5dGhpbmcgd2Fz
IGZpbmUgZXhjZXB0IGZvciB0aGUgdHVybm92ZXJzIGFuZCB0aGUgZnJlZSB0aHJvd3MuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5TZW5pb3JzIEphJiM4MjE3O1ZlcmUgU2FsdGVyIChzaXggcG9pbnRzLCAxMyByZWJv
dW5kcywgZm91ciBhc3Npc3RzKSBhbmQgRGVKdWFuIExhd3JlbmNlIChmb3VyIHBvaW50cywgc2V2
ZW4gcmVib3VuZHMpIHdlcmUgc29saWQgZm9yIEtlbm1vcmUgd2l0aCBqdW5pb3IgQ2FtZXJvbiBC
cm93biAoc2l4IHBvaW50cykuPC9wPjxwPkJ1Y2h0ZWwgcHV0IHRvZ2V0aGVyIGEgMTMtMCBydW4g
dG8gY29uY2x1ZGUgdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIgYWhlYWQgMTQtNC4gVGhlIEdyaWZmaW5zJiM4
MjE3OyBhZHZhbnRhZ2Ugd2FzIDI3LTIwIGF0IGhhbGZ0aW1lIGFuZCAzNy0zNiBhZnRlciB0aHJl
ZSBxdWFydGVycy48L3A+PHA+S2VubW9yZSB0b29rIGEgNDEtMzggbGVhZCB3aXRoIDY6MTAgbGVm
dCBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgd2hlbiBXb29kcyBtYWRlIGEgMy1wb2ludGVyIGFuZCBU
YXlsb3IgY29udmVydGVkIGEgbGF5dXAuIEJ1Y2h0ZWwgZmluaXNoZWQgdGhlIGdhbWUgb24gYW4g
MTEtMiBydW4gd2l0aCBTb2xvbW9uIG1ha2luZyBhIDMtcG9pbnRlciBhbmQgdHdvIGZyZWUgdGhy
b3dzLCBSb2dlcnMgZHJvcHBpbmcgaW4gdHdvIGxheXVwcyBhbmQgTWNHaW5uaXMgbWFraW5nIHR3
byBmcmVlIHRocm93cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIG5lZWQgdG8gZ2V0IHJlYWR5IGZvciBGcmlk
YXksJiM4MjIxOyBTb2xvbW9uIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBoYXZlIHRvIGNvbWUgcmVhZHkgdG8g
cGxheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1pY2hhZWwgQmVhdmVuIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05
OTYtMzgyOSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+
bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FCSlZhcnNpdHkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsm
IzM1O0FCSlZhcnNpdHkmbmJzcDs8L2E+IGhpZ2ggc2Nob29sIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVw
czwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0
ZXIuY29tL01CZWF2ZW5BQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZl
bkFCSjwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.