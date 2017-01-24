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city series basketball: BUCHTEL 49, KENMORE 43

High school boys basketball/Buchtel 49, Kenmore 43: Isaiah Rogers, Aamir Solomon lead Griffins over Cardinals

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 24, 2017 - 10:21 PM
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Buchtel's John King (right) attempts to go up for two under pressure from Kenmore's DeJuan Lawrence during the second quarter of their game Tuesday at Buchtel High School in Akron. Buchtel won 49-43. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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