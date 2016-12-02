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high school basketball: coventry 73, east 55

High school boys basketball / Coventry 73, East 55: Coaching adjustments help Comets knock off Dragons

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: December 2, 2016 - 10:24 PM
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East's DeAndre Brimage looks to the basket for a layup in the first quarter of a basketball game Friday at Coventry High School. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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