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Boys basketball: Coventry 89, Streetsboro 84

High school boys basketball/Coventry 89, Streetsboro 84: Jarmond Hogg scores 30 points to lead Comets over Rockets

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 31, 2017 - 10:40 PM

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