All CATEGORIES
☰ Menu

Boys basketball: Coventry 89, Streetsboro 84

High school boys basketball/Coventry 89, Streetsboro 84: Jarmond Hogg scores 30 points to lead Comets over Rockets

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 31, 2017 - 10:40 PM

MORE IN SPORTS

cavs02web Tony Dejak - AP
Cavaliers 125, Timberwolves 97: Irving, LeBron lead blowout win over Timberwolves

CLEVELAND: Kyrie Irving passed for a career-high 14 assists to go with his 14 points and LeBron James had 27 points and 12 assists in the Cavs’ 125-97 victory Wednesday over the Minnesota Timberwolves. It was a much-needed jolt to start February after they struggled through a miserable 7-8 January.

robinson02cut
LeBron James receives NAACP’s Jackie Robinson Sports Award, urges other athletes to speak their minds on social issues
greatness02cut_07
Weary Browns fans can find former orange and brown greatness at Pro Football Hall of Fame in Canton
marla02cut_01
Marla Ridenour: Early exodus to NFL increases pressure on Ohio State to find recruits who can play right away
High school notebook: Hoban boys basketball team on 14-game win streak; Brecksville, Perry, Woodridge, Tuslaw advance to state wrestling tournament - 7:11 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next