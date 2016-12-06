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Boys basketball: Ellet 78, Buchtel 66

High school boys basketball/Ellet 78, Buchtel 66: Jaret Jones, A.J. Gareri combine to help Orangemen shoot down Griffins

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: December 6, 2016 - 10:39 PM | Updated: December 7, 2016 - 08:39 AM
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Ellet's Marquise Bridges (center) loses the ball driving between Buchtel's Kevin Brown Jr. (left) and Elijah Young in the second quarter Tuesday at Buchtel High School in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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