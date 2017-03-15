High school boys basketball / Garfield Heights 29, Lake 22: Blue Streaks’ season comes to end in Division I regional semifinal

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBHYXJmaWVsZCBIZWlnaHRzIGNvYWNoIFNvbm55IEpvaG5zb24gYWRtaXR0
ZWQgdGhhdCBMYWtlICYjODIyMDtzY2FyZWQmIzgyMjE7IGhpbSBhbmQgdGhhdCBoaXMgaGVhZCB3
YXMgJiM4MjIwO3NwaW5uaW5nJiM4MjIxOyBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQgaW5zaWRlIENsZXZlbGFu
ZCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5JiM4MjE3O3MgV29sc3RlaW4gQ2VudGVyLjwvcD48cD5Kb2huc29u
IHRvb2sgYSBtb21lbnQgYW5kIHNtaWxlZCBhZnRlciBoaXMgQnVsbGRvZ3MgZGVmZWF0ZWQgdGhl
IEJsdWUgU3RyZWFrcyAyOS0yMiBpbiBhIERpdmlzaW9uIEkgcmVnaW9uYWwgc2VtaWZpbmFsLiBX
aGVuIGFza2VkIGlmIExha2UgcGxheWVkIGEgc3R5bGUgc2ltaWxhciB0byBhbnkgb3RoZXIgdGVh
bSB0aGUgQnVsbGRvZ3MgaGFkIGZhY2VkLCBKb2huc29uIHNhaWQ6ICYjODIyMDtOb3QgYXQgYWxs
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHdlbnQgb3ZlciB0aGVpciBwbGF5cywgd2Ugd2F0Y2hl
ZCBmaWxtIGFuZCB0aGVuIHdlIHdlbnQgYmFjayBvdXQgYW5kIHdlbnQgb3ZlciB0aGVpciBwbGF5
cyBzaW5jZSB3ZSBrbmV3IHdlIHdlcmUgZ29pbmcgdG8gaGF2ZSB0byBwbGF5IHRoZW0sJiM4MjIx
OyBKb2huc29uIGNvbnRpbnVlZC4gJiM4MjIwO1RoZXJlIGlzIG5vYm9keSBsaWtlIHRoZW0uIFRo
ZXkgYXJlIGJleW9uZCBkaXNjaXBsaW5lZC4gVGhleSBhcmUgZ29pbmcgdG8gZHJpYmJsZSBhdCB5
b3UsIGJhY2tkb29yIGN1dCB5b3UsIHRoZXkgYXJlIGdvaW5nIHRvIGJhY2sgc2NyZWVuIHlvdSBm
b3IgYSBzaG90LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO015IGhlYWQgaXMgc3RpbGwgc3Bpbm5pbmcsIGFuZCBJ
IGFtIGp1c3QgaGFwcHkgdGhhdCB3ZSBkb25lIG1vdmVkIG9uIGZyb20gcGxheWluZyB0aGVzZSBn
dXlzIGJlY2F1c2UgdGhhdCBpcyBhIHRvdWdoIHRlYW0uIEkgbG9va2VkIHVwIFthdCB0aGUgc2Nv
cmVib2FyZF0gYW5kIEkgY291bGRuJiM4MjE3O3QgYmVsaWV2ZSBpdCwgdGhlIHNjb3JlIGluIHRo
ZSBmb3VydGggcXVhcnRlciB3YXMgaW4gdGhlIDIwcy4gVGhhdCYjODIxNztzIHNvbWV0aGluZyBy
aWdodCB0aGVyZS4gVGhhdCYjODIxNztzIGNyYXp5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2VuaW9yIE1hcnJl
b24gSmFja3NvbiwgYSA2LWZvb3QgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBUb2xlZG8gcmVjcnVpdCwgbGVkIEdh
cmZpZWxkIEhlaWdodHMgKDIyLTQpIHdpdGggMTIgcG9pbnRzLCBuaW5lIHJlYm91bmRzIGFuZCB0
d28gYXNzaXN0cy4gPC9wPjxwPkpha2UgTWFyYW52aWxsZSwgYSA2LTEgc29waG9tb3JlLCBwYWNl
ZCBMYWtlICgxOS03KSB3aXRoIG5pbmUgcG9pbnRzIGFuZCB0d28gc3RlYWxzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7VGVtcG8gaXMgdmVyeSBpbXBvcnRhbnQsIGJ1dCB0aGUgdGVtcG8gb2YgMjkgdG8gMjIgd2Fz
biYjODIxNzt0IHdoYXQgd2Ugd2VyZSBsb29raW5nIGZvciwmIzgyMjE7IEJsdWUgU3RyZWFrcyBj
b2FjaCBUb20gTWNCcmlkZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGF2ZSBzZWVuIHRoZW0gb24gc29tZSBm
aWxtIGFuZCByZWFsbHkgdGhvdWdodCB0aGV5JiM4MjE3O2QgZ2V0IGxvc3QgZGVmZW5zaXZlbHku
IEkgdGhvdWdodCB3ZSBzaG90IHRoZSBiYWxsIGEgbGl0dGxlIGJpdCBxdWljay48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1dlIGV4ZWN1dGVkIG91ciBnYW1lIHBsYW4gZGVmZW5zaXZlbHkgaW4gYSBncmVhdCB3YXku
IFllYWgsIHRoZWlyIGxlbmd0aCBvYnZpb3VzbHkgYWZmZWN0ZWQgdXMuIFdlIGFyZSBhIHRlYW0g
dGhhdCBpcyBzZXQgdXAgdG8gc2NvcmUgcXVpdGUgYSBiaXQgYXQgdGhlIHJpbSwgYW5kIHdoZW4g
dGhleSBjYW4gaGFuZyBndXlzIGFyb3VuZCB0aGUgcmltIHRoYXQgYXJlIGJpZ2dlciB0aGFuIHVz
LCB0aGF0IGRlZmluaXRlbHkgaHVydC4mIzgyMjE7IDwvcD48cD5Kb2huc29uLCBhIHN0YW5kb3V0
IHBsYXllciBhdCBHYXJmaWVsZCBIZWlnaHRzIGFuZCBPaGlvIFVuaXZlcnNpdHksIHNhaWQgaGUg
Y291bGRuJiM4MjE3O3QgcmVjYWxsIGJlaW5nIGludm9sdmVkIGluIGEgZ2FtZSBpbiB3aGljaCBi
b3RoIHRlYW0gZmluaXNoZWQgd2l0aCBhIHBvaW50IHRvdGFsIGluIHRoZSAyMHMuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtFdmVuIHdoZW4gSSB3YXMgcGxheWluZywgSSYjODIxNztkIHVzdWFsbHkgZ2V0IDIwIG15
c2VsZiwmIzgyMjE7IEpvaG5zb24gc2FpZCB3aXRoIGEgc21pbGUuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7QSB0
ZWFtIGxpa2UgdGhpcyBqdXN0IHNjYXJlcyB5b3UgYmVjYXVzZSBubyBtYXR0ZXIgd2hhdCB5b3Ug
ZG8gYXMgYSBjb2FjaCwgeW91ciBwbGF5ZXJzIGhhdmUgdG8gYmUgZGlzY2lwbGluZWQgYmVjYXVz
ZSB0aGV5IGFyZSBzbyBkaXNjaXBsaW5lZC4gLi4uIFlvdSB0YWxrIGFib3V0IGRlZmVuc2UgJiM4
MjEyOyB0aGlzIGlzIHByb2JhYmx5IHNvbWUgb2YgdGhlIGJlc3QgZGVmZW5zZSBJIGhhdmUgc2Vl
biB1cyBwbGF5IGFsbCB5ZWFyLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkdhcmZpZWxkIEhlaWdodHMgbGVkIDEx
LTcgYXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlciwgMTktMTUgYXQgaGFsZnRpbWUgYW5k
IDI0LTIwIHRocm91Z2ggdGhyZWUgcXVhcnRlcnMuIEJvdGggdGVhbXMgaGVsZCB0aGUgYmFsbCB0
byBydW4gY2xvY2sgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLCB0aGUgQmx1ZSBTdHJlYWtzIGluIHRoZSB0
aGlyZCBxdWFydGVyIGFuZCB0aGUgQnVsbGRvZ3MgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLiA8L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZSBmZWVsIGZyb20gdGhlIGJlbmNoIHdhcywgJiM4MjE2O09LLCB3ZSBoYXZl
IGJlZW4gaGVyZSBiZWZvcmUsIHdlIGhhdmUgZG9uZSB0aGlzIGFuZCB3ZSBhcmUgZ29pbmcgdG8g
aGl0IHRoYXQgYmlnIHNob3QsJiM4MjE3OyBhbmQgaXQganVzdCBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGFwcGVu
IGZvciB1cyB0b25pZ2h0LCYjODIyMTsgTWNCcmlkZSBzYWlkLjwvcD48cD5HYXJmaWVsZCBIZWln
aHRzIGFsc28gZ290IGVpZ2h0IHBvaW50cyBhbmQgc2V2ZW4gcmVib3VuZHMgZnJvbSA2LTkgc29w
aG9tb3JlIEJyaXNvbiBXYWxsZXIsIHNldmVuIHBvaW50cyBmcm9tIDYtMCBzZW5pb3IgQ2xldmVs
YW5kIFN0YXRlIHJlY3J1aXQgU2hhd24gQ2hyaXN0aWFuIGFuZCB0d28gcG9pbnRzIGZyb20gNi02
IHNlbmlvciBNY0NyYXkgV2hpdGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IGhhdmUgbGVuZ3RoLCB0aGV5
JiM4MjE3O3JlIHF1aWNrIC4uLiAgYW5kIHRoZXkgZGlkIGEgcmVhbGx5IGdvb2Qgam9iIG9mIHBs
YXlpbmcgaW4gdGhlIHBhaW50IGFuZCBjb3ZlcmluZyBvdXIgc2hvb3RlcnMsJiM4MjIxOyA2LTEg
TGFrZSBzZW5pb3IgSm9lIE1jQnJpZGUgc2FpZC4gIDwvcD48cD5UaGUgQmx1ZSBTdHJlYWtzJiM4
MjE3OyBvdGhlciBzY29yaW5nIGNhbWUgZnJvbSBKb2UgTWNCcmlkZSAoc2V2ZW4gcG9pbnRzLCBz
aXggcmVib3VuZHMpLCA2LTQganVuaW9yIE1pa2UgU3BvdGxlc29uIChmb3VyIHBvaW50cykgYW5k
IDYtNSBzZW5pb3IgSm9zaCBIdXRjaGVyc29uICh0d28gcG9pbnRzKS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtU
aGlzIHdhcyBhIGZhbnRhc3RpYyBzZWFzb24sJiM4MjIxOyBKb2UgTWNCcmlkZSBzYWlkLiAmIzgy
MjA7SSBrbm93IGl0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBlbmQgdXAgaG93IHdlIHJlYWxseSB3YW50ZWQgaXQg
dG8gd2l0aCB0aGlzIGdhbWUgcmlnaHQgaGVyZS4gLi4uIDE5LTcgaXMgcHJldHR5IGdvb2QuIFRo
YXQgaXMgdGhlIHNlY29uZCBmYXJ0aGVzdCBhIHRlYW0gaGFzIGV2ZXIgZ29uZSBpbiBMYWtlIGhp
c3RvcnkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NaWNoYWVsIEJlYXZlbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAt
OTk2LTM4Mjkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20i
Pm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZTxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BQkpWYXJzaXR5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7
JiMzNTtBQkpWYXJzaXR5Jm5ic3A7PC9hPiBoaWdoIHNjaG9vbCBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vcHJlcHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vcHJl
cHM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0
dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2
ZW5BQko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.