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Boys basketball | Division I regional semifinal:  Garfield Heights 29, Lake 22

High school boys basketball / Garfield Heights 29, Lake 22: Blue Streaks’ season comes to end in Division I regional semifinal

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 15, 2017 - 09:32 PM
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Lake's Matt Spotleson (45) tries to block Garfield Heights' Marreon Jackson in the second quarter of their Div. I regional semifinal game at Cleveland State University's Wolstein Center on Wednesday. Garfield Heights defeated Lake 29-22. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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