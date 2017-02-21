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Boys basketball: Hoban 61, Ursuline 49

High school boys basketball / Hoban 61, Ursuline 49: Knights triumph on Senior Night

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 21, 2017 - 10:28 PM
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Ursuline's Anise Algahmee (right) fouls Hoban's Matt Salopek driving to the basket in the second quarter Tuesday at Archbishop Hoban High School in Akron. Hoban won the contest 61-49. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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