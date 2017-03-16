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Boys basketball | Division I semifinal: Jackson 80, Medina 59

High school boys basketball / Jackson 80, Medina 59: Polar Bears advance to play Toledo St. John’s Jesuit in Division I regional final

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 16, 2017 - 10:12 PM
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Jackson's Jaret Pollotta (bottom) eyes up a rebound while boxing out Medina's Tyler Kaminski in the first quarter of their Division I regional semifinal game on Thursday, at James A. Rhodes Arena in Akron. The Polar Bears won the game 80-59. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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